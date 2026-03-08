El Parque García Sanabria fue declarado Bien de Interés General, con categoría de Jardín Histórico, el 5 de diciembre de 2016, por ser un espacio de ocio que ofrece una serie de valores ambientales, botánicos y artísticos.

La iniciativa de construir un parque integrado en el corazón urbano de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, para que fuera un espacio verde, a la vez que de ocio, reposo y distracción, fue propuesto por Patricio Estévanez Murphy, en 1881, en las páginas de su periódico El Diario de Tenerife, siendo respaldado por el arquitecto municipal Manuel de Cámara y Cruz y por el doctor Diego Guigou y Costa. El Ayuntamiento le encargaría al arquitecto municipal Antonio Pintor Ocete que elaborara un proyecto similar al de los jardines europeos del siglo XVIII, con entrada monumental y cerramiento con verjas metálicas sobre zócalos de sillería y mampostería, el cual no se llevaría a cabo por falta de recursos.

Sería en 1922, cuando el Ayuntamiento, en Pleno, crearía la Comisión Pro-Parque, formada por varios ediles y vecinos, los cuales se encargarían de llevar a cabo una suscripción popular para realizar el ansiado proyecto del Parque, a la vez que organizaron verbenas y montaron ventorrillos, bazares y tómbolas. Con las 200.000 pesetas reunidas, más las 25.000 que aportó el Ayuntamiento, compraron una finca de 67.320 m2, situada entre las actuales calles Robayna-José Naveiras y Méndez Núñez-Rambla de Santa Cruz. La escritura de compraventa la firmó el alcalde Santiago García Sanabria, el 12 de diciembre de 1923.

La empresa encargada de elaborar el trazado de los paseos y senderos fue la Casa Leyva, de Granada, trabajo realizado gratis a cambio de proporcionar las especies de flora y arboricultura que se plantarían, aunque también utilizarían las plantas donadas por los vecinos, trasplantarían el Laurel de India que estaba en el Castillo de San Cristóbal y dejarían el Tamarindo que se encontraba en la primitiva finca.

En la década siguiente, el Ayuntamiento instalaría el sistema de riego, realizaría las obras para el alumbrado, procedería a la pavimentación del recinto e instalaría 16 arcos de hierro para enredar los rosales, ya que las rosaledas eran un elemento indispensable en los parques públicos de la época.

En 1942 se instaló un pequeño zoológico, que contaba con jaulas para monos, buitres, lechuzas, y un recinto cerrado con gacelas, pavos reales, etc. Del citado recinto, en 1974 solo quedaba la casa del guarda, que correspondía a la primitiva oficina del Velódromo Tinerfeño, la cual sería luego acondicionada para oficinas del Servicio Municipal de Parques y Jardines, y en la actualidad conforma una sala de exposiciones temporales y un kiosco-restaurante, con terraza dando al paseo de las Tinajas, en la Rambla de Santa Cruz.

En 1957, el arquitecto municipal Enrique Rumeu de Armas le daría un aire más acogedor al estanque rectangular que se había construido próximo a la calle Numancia, llamado piscina infantil, incorporándole paseos laterales en los que colocó seis bustos que representaban a personajes de la mitología clásica, del escultor italiano A. Cherubini, y en la parte superior dispuso pérgolas de madera, bajo las cuales se instalaron bancos de piedra y ladrillo, con respaldos de azulejos procedentes de una fábrica sevillana. En 1972, Carlos Bohigas le incorporaría al citado estanque una bonita fuente conformada por un conjunto de surtidores, logrando un laberinto circular del agua. También, en el costado lindante con la calle Méndez Núñez se instalaría un parque infantil, campo de mini golf, reloj de flores, kiosco, fuentes y se realizarían las escalinatas de acceso a la plaza central.

El monumento más representativo del parque, dedicado al alcalde Santiago García Sanabria, situado en la plaza donde convergen los dos paseos diagonales, fue diseñado por el arquitecto José Enrique Marrero Regalado, e inaugurado en 1942. Para llevarlo a cabo, el Ayuntamiento nombraría una Comisión Pro-Monumento, aportando 2.000 pesetas.

El monumento está formado por una serie de prismas pétreos de color gris, siendo más ancho y de mayor altura el situado en medio, donde el escultor Francisco Borges Salas incorporó una estela del alcalde homenajeado y dos relieves de basalto, de recia musculatura y poderoso dinamismo que simbolizan el Trabajo y el Porvenir, mientras que en el centro de la fuente luminosa, con diferentes chorros de agua, se expuso una escultura en piedra artificial, dedicada a la Fecundidad, que representa la figura de una mujer desnuda y voluptuosa que permanece en postura sedente.

En el Parque existen otros monumentos dedicados a ilustres tinerfeños que destacaron en diversas artes y profesiones; como los de Diego Crosa «Crosita», autor de numerosos cantares a las Islas Canarias; Diego Guigou y Costa, médico y violinista; Emilio Calzadilla Dugour, abogado y político republicano; Francisco Borges Salas, pintor, escultor y grabador; Ramón Gil-Roldán y Ríos, abogado, periodista, escritor y político; Leonor Pérez, madre de José Martí, político cubano; y Leopoldo O´Donnell, Teniente General, Duque de Tetuán, Grande de España, Presidente del Consejo de Ministro en tres ocasiones, Ministro de la Guerra, de Ultramar, de Estado y de Marina.

Dentro del Parque también se exponen los bustos de Leonor Pérez, nacida en Santa Cruz de Tenerife, madre de José Martí, político cubano; y el de Leopoldo O´Donnell, nacido en Santa Cruz de Tenerife el 12 de enero de 1809, Teniente General, Duque de Tetuán, Grande de España, Presidente del Consejo de Ministro en tres ocasiones, Ministro de la Guerra, de Ultramar, de Estado y de Marina.

Dentro del Parque también se exponen trece de las cuarenta obras de la I Exposición Internacional de Esculturas en la Calle, organizada en 1973 por el Colegio de Arquitectos de Canarias, las cuales fueron donadas a la ciudad por sus autores. Entre otras destacan Dado para 13, de Remigio Mendiburun, el Homenaje a Gaudí, de Eduardo Paolozzi, el Monumento al gato, de Óscar Domínguez o el Monumento al clima, de José Blasco. Con posterioridad a la exposición, el escultor tinerfeño Eladio de la Cruz, donó La Adolescente, que preside el estanque de los Nenúfares. En 2023 ola obra del escultor Jaume Plensa, Islas, perteneciente a la II Exposición de Esculturas en la Calle (1994), formada por 73 cajas de aluminio negro, metacrilato y neón, suspendidas con cables de acero se instaló en el paseo José Blasco Robles tras ser eliminados los laureles de Indias de cuyas ramas colgaban en la Rambla de Santa Cruz.

Los paseos llevan nombres de tinerfeños conocidos en diversas artes y profesiones. Del músico Manuel Bonnin Guerín (1898-1993) al arquitecto municipal José Blasco Robles (1904-1986) y del artista multidisciplinar Francisco Borges Salas (1901-1994) al escritor, actor y director teatral Domingo Pérez Minik (1903-1989) o poeta, escritor y pintor Domingo López Torres (1910-1937).

Destacan los paseos de la Rosaleda, bajo una pérgola formada por 16 arcos metálicos en el que se exponen esculturas que representan las cuatro estaciones y el de los Bambúes, cubierto por una espesa vegetación de cañas de bambú.

A principios del siglo XX, el estudio de arquitectura Palerm&Tabares de Nava, con la colaboración del equipo de botánicos dirigido por Pedro Luis Pérez de Paz, llevó a cabo una remodelación urbanística y ambiental del Parque. García Sanabria. Al amalizar las distintas especies vegetales, comprobaron que contaba con tres árboles centenarios (ceiba, cocotero, y tamarindo), una rica colección de plantas ornamentales de origen tropical y subtropical, así como especies comunes. En los nuevos espacios se plantaron rosales, árboles de plumería y plantas aromáticas hasta configurar un importante patrimonio vegetal, de elevada calidad ambiental.

Al suprimir los muros perimetrales, integrando el parque en la ciudad, las veredas que conformaban las vías de comunicación interna fueron sustituidas por un circuito en espiral que permite la contemplación de las especies botánicas plantadas y de los diferentes jardines temáticos distribuidos por el espacio, así como la contemplación de las esculturas y monumentos. Este trazado en espiral transcurre en torno a los dos largos y anchos paseos que confluyen en la plaza central, donde se ubica el monumento a García Sanabria, cuyo trazado hace que sean muy utilizados por los ciudadanos como atajos para enlazar con las calles colindantes.

Además, la madera adquiere gran protagonismo en el entarimado de los paseos con piso de albero, en los que se colocaron postes de luz, bancos de madera y de piedra natural, papeleras. También cartelería que incluye los datos de paseos y plazas, así como el de las especies vegetales más significativas con nombre común, científico y lugar de procedencia.

Uno de los lugares más significativos y populares del parque y de la ciudad es el Reloj de Flores, considerado como un punto de encuentro. El reloj, donado en 1958 por el cónsul de Dinamarca, Peder C. Larsen, fue fabricado en Suiza por la casa Favag y se caracteriza por estar permanentemente adornado con flores frescas.

A su lado se levanta un kiosco de bebidas en el que destaca el sorprendente diseño de la cubierta, formada por una ligera lámina plegada de hormigón, así como una sala de exposiciones.

Otro lugar emblemático es la conocida palmera del Parque, considerada uno de los árboles singulares más reconocido y característico de la capital tinerfeña. Tiene 125 años de existencia y mide 20 metros de altura.

En los paseos del García Sanabria se celebran habitualmente actos culturales, exposiciones de flores y plantas, ferias de artesanía y del libro, además de ser escenario de practica footing, yoga y taichí.