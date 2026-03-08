El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife toma el mando del Organismo de Cultura

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inició el procedimiento para la integración del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) en la entidad matriz municipal, medida que se incluye en el marco del proceso de revisión y modernización de su sector público. La iniciativa se produce en cumplimiento del artículo 81.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece la obligación de todas las administraciones deben someter a supervisión continua a sus entidades dependientes para comprobar la vigencia de los motivos que justificaron su creación y garantizar su sostenibilidad financiera.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, explica que «este es un camino que iniciamos con la integración del que fuera Organismo Autónomo de Deportes en la estructura municipal». Le siguió el Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife (IMAS), que ya forma parte de la entidad matriz, o la transformación llevada a cabo por el Organismo Autónomo de Fiestas para convertirse en entidad pública empresarial.

Por su parte el concejal de Cultura, Santiago Díaz-Mejías, remarca que, «tras la conclusión del estudio» que será elaborado, «se analizará la toma de decisiones que marquen los pasos a seguir para una futura integración del OAC en la estructura municipal, tal y como ya lo han hecho otras áreas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife».

Durante el último año, el Consistorio chicharrero ha llevado a cabo diversas actuaciones orientadas a optimizar la organización administrativa municipal. Entre ellas destacan la transformación del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas –desde el 1 de abril de 2025– en entidad pública empresarial, así como la integración del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) –después de cuatro décadas de existencia y desde el pasado 1 de enero– en la estructura municipal y la conversión del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) en un servicio municipal, recuerda el Gobierno local.

En esta línea de trabajo, el pacto Coalición Canaria-Partido Popular ha instado a la Dirección General de Organización a impulsar la elaboración de un estudio técnico en el que se analice la modificación de la naturaleza jurídica del ente responsable de las competencias municipales en promoción cultural. El informe resultante deberá recoger conclusiones y una propuesta concreta sobre el mantenimiento, transformación o integración del Organismo Autónomo de Cultura, aclara el Consistorio.

El documento resultante será elevado a la Junta de Gobierno Local, que procederá a su consideración y, en su caso, a la aprobación de la propuesta. El objetivo es que, de adoptarse una modificación, esta pueda implementarse de forma efectiva antes de que l primer día del próximo ejercicio.

Noticias relacionadas

El Gobierno municipal que preside el nacionalista José Manuel Bermúdez sostiene que con esta medida, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reafirma su compromiso con la mejora continua de la gestión pública, la eficiencia organizativa y la sostenibilidad del sector público municipal, garantizando al mismo tiempo la adecuada prestación de los servicios culturales a la ciudadanía, según expone el Consistorio en un comunicado. n