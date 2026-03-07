Santa Cruz inicia la plantación de los nuevos árboles para la Rambla tras eliminar 21 ejemplares

La obra para transformar la zona baja de la Rambla de Santa Cruz y mejorar su arbolado, que ha incluido la eliminación, por su «deterioro irreversible», de 21 de los 46 inmensos laureles de indias que decoraban esta transitada avenida, encara su recta final. El Ayuntamiento chicharrero ha iniciado ya la plantación de nuevas especies arbóreas, tras seleccionar las «más adecuadas» para la zona, según lo indica el edil de Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife (PP). Los árboles elegidos son laureles de india (Ficus microcarpa), higueras de hoja de sable (Ficus maclellandii) y barbusanos (Persea barbusana). La previsión es que la ejecución del plan de mejora del arbolado de la Rambla finalice en mayo.

«Los servicios de Sostenibilidad Ambiental y de Parques y Jardines han seleccionado los árboles más idóneos para crear en la zona baja de la Rambla una masa de mayor adaptabilidad a las condiciones ambientales actuales», comenta Tarife. Asimismo, y con el objetivo de «mejorar el diseño y la estética del nuevo tramo», añade el concejal, el Consistorio está plantando especies vegetales de medio porte complementarias al arbolado. Éstas son palma del viajero (Ravenala madagascariensis), ave del paraíso (Strelitzia augusta) y palmera cola de pez (Caryota mitis).

«Estos ejemplares generarán un microclima que favorecerá el desarrollo de las especies arbóreas y dotarán de una estética a los parterres en las fases juveniles del arbolado. A medida que los árboles vayan entrando en su fase adulta, esta vegetación irá retirándose y todo el volumen de suelo fértil quedará a disposición de éstos», apunta Carlos Tarife.

Rambla de Santa Cruz antes de la tala de los laureles de indias. / Arturo Jiménez

Los trabajos para mejorar el arbolado de la Rambla, en el tramo comprendido entre la calle San Isidro y la Plazoleta Doctor Pablos Abril, comenzaron el 30 de junio. El objetivo de esta actuación, según explica el primer teniente de alcalde, es restaurar y renovar el arbolado de dicha zona, «ya que éste presentaba evidentes signos de deterioro, causados por diversos factores, como obras, cambio climático, proliferación de plagas y enfermedades, tal y como se ha concluido en informes técnicos».

Este proyecto incluye una serie de intervenciones enfocadas, fundamentalmente, en la mejora de la vegetación existente en la Rambla y de su permeabilidad, en la renovación del alumbrado, en la instalación de nuevo mobiliario urbano, y en la mejora de la red de riego. «Estas actuaciones son esenciales para recuperar la funcionalidad ecológica del arbolado y garantizar que la Rambla siga siendo un espacio saludable, habitable y atractivo», asevera Carlos Tarife.

El tramo de la Rambla en el que se ha intervenido tenía 46 laureles de indias

El tramo de la Rambla de Santa Cruz en el que se está interviniendo, el más próximo a la avenida de Anaga, contaba con 26 parterres y casi todos tenían dos ejemplares de laureles de india (Ficus microcarpa), lo que sumaba un total de 46 árboles. En la primera fase de las obras, se eliminaron 21 ejemplares. Según un informe de Sostenibilidad Ambiental, éstos se encontraban en un estado fitosanitario irrecuperable, por lo que fue necesario proceder a su tala, «minimizando el impacto sobre los árboles sanos y preservando su sistema radicular». También se procedió a la eliminación de los tocones y raíces. Esta fase acabó en julio del año pasado.

A continuación se inició la segunda fase del proyecto, que consiste en la ampliación de los parterres, para mejorar las condiciones de desarrollo de los ejemplares existentes y de los nuevos;aumentar el volumen de suelo permeable disponible para cada árbol, «favoreciendo un crecimiento más saludable y sostenible», y facilitar la captación de agua de lluvia, reduciendo la escorrentía superficial y mejorando la infiltración. La tercera fase se centra en la instalación de celdas estructurales para generar un entorno aireado, estable y con alta capacidad de retención de agua y nutrientes.

Los 21 ejemplares que fueron eliminados serán sustituidos por tres especies: laureles de indias, higueras y barbusanos

Los trabajos continúan con la instalación de pavimento drenante; la construcción de zanjas en instalación del sistema de riego y aireación, con el fin de asegurar la oxigenación de las raíces mediante tuberías de drenaje en la zona central de la Rambla; y la plantación de nuevas especies. Ésta última actuación comenzó en febrero y finalizará en abril.

Asimismo, se ha procedido a mejorar el alumbrado de la Rambla. «Durante la ejecución de la obra se ha comprobado que éste no se encontraba en buen estado, por lo que está siendo sustituido». Por otro lado, y según anuncia el concejal de Sostenibilidad Ambiental, durante el mes de abril se dotará al espacio de nuevo mobiliario urbano. Tarife apunta que todos los trabajos acabarán en mayo.

La finalización de esta actuación se ha retrasado por dos incidencias ocurridas durante la ejecución de las obras. En primer lugar, se produjo una interferencia con la red de fibra óptica del Gobierno canario, Y, en segundo lugar, se tuvo que proceder a la sustitución de postes de alumbrado que estaban en mal estado.