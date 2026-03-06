Santa Cruz agiliza las licencias de obras con el apoyo del Colegio de Arquitectos

Santa Cruz de Tenerife agilizará las licencias de obra con el apoyo del Colegio de Arquitectos. Así lo anuncia la edil de Urbanismo, Zaida González, del PP, quien destaca que el Ayuntamiento chicharrero será el primero del Archipiélago en aplicar el Decreto-ley 3/2025 de Canarias para la agilización de licencias urbanísticas, incorporando informes técnicos especializados para reforzar la verificación de expedientes y permitir que las notificaciones puedan resolverse en unos 15 días.

En concreto, el Consistorio chicharrero, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, colaborará con el Colegio Oficial de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife para la emisión de informes técnicos sobre actos comunicados de obra, "con el objetivo de reforzar la capacidad técnica en la verificación de este tipo de actuaciones urbanísticas, mejorar la gestión de los expedientes y agilizar sus tiempos".

"Esta iniciativa convierte a Santa Cruz en el primer ayuntamiento de Canarias en aplicar las medidas previstas en el Decreto-ley 3/2025 de Canarias para la agilización de licencias urbanísticas, aprobado por el Gobierno autonómico para facilitar la tramitación de licencias y otros títulos habilitantes mediante fórmulas de colaboración con colegios profesionales y entidades especializadas", insiste el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

Casi un millar de expedientes

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que esta iniciativa permite reforzar la capacidad técnica de la administración municipal para responder al elevado volumen de expedientes urbanísticos que gestiona la ciudad. "El acuerdo permitirá reforzar las labores de comprobación técnica de los actos comunicados de obra, que en el último ejercicio ascendieron a 881 expedientes en el municipio"

"Con esta colaboración podremos contar con informes técnicos especializados que apoyarán la verificación de aspectos clave como la adecuación de las actuaciones a la ordenación urbanística, la correcta documentación presentada o la existencia de los informes sectoriales exigibles", detalla la concejala de Urbanismo

Estos informes se incorporarán al expediente administrativo como apoyo técnico a la tramitación, "manteniendo en todo caso la Gerencia de Urbanismo sus competencias de control y resolución", aclara González.

"Con la puesta en marcha de este sistema de colaboración, la Gerencia Municipal de Urbanismo avanza en la mejora de la gestión de los procedimientos urbanísticos, reforzando así los mecanismos de verificación técnica y contribuyendo a una tramitación más ágil y eficiente de los expedientes".