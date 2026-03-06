Santa Cruz agiliza las licencias de obras con el apoyo del Colegio de Arquitectos
El Ayuntamiento chicharrero incorpora informes técnicos especializados para reforzar la verificación de expedientes y permitir que las notificaciones puedan resolverse en unos 15 días
Santa Cruz de Tenerife agilizará las licencias de obra con el apoyo del Colegio de Arquitectos. Así lo anuncia la edil de Urbanismo, Zaida González, del PP, quien destaca que el Ayuntamiento chicharrero será el primero del Archipiélago en aplicar el Decreto-ley 3/2025 de Canarias para la agilización de licencias urbanísticas, incorporando informes técnicos especializados para reforzar la verificación de expedientes y permitir que las notificaciones puedan resolverse en unos 15 días.
En concreto, el Consistorio chicharrero, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, colaborará con el Colegio Oficial de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife para la emisión de informes técnicos sobre actos comunicados de obra, "con el objetivo de reforzar la capacidad técnica en la verificación de este tipo de actuaciones urbanísticas, mejorar la gestión de los expedientes y agilizar sus tiempos".
"Esta iniciativa convierte a Santa Cruz en el primer ayuntamiento de Canarias en aplicar las medidas previstas en el Decreto-ley 3/2025 de Canarias para la agilización de licencias urbanísticas, aprobado por el Gobierno autonómico para facilitar la tramitación de licencias y otros títulos habilitantes mediante fórmulas de colaboración con colegios profesionales y entidades especializadas", insiste el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.
Casi un millar de expedientes
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que esta iniciativa permite reforzar la capacidad técnica de la administración municipal para responder al elevado volumen de expedientes urbanísticos que gestiona la ciudad. "El acuerdo permitirá reforzar las labores de comprobación técnica de los actos comunicados de obra, que en el último ejercicio ascendieron a 881 expedientes en el municipio"
"Con esta colaboración podremos contar con informes técnicos especializados que apoyarán la verificación de aspectos clave como la adecuación de las actuaciones a la ordenación urbanística, la correcta documentación presentada o la existencia de los informes sectoriales exigibles", detalla la concejala de Urbanismo
Estos informes se incorporarán al expediente administrativo como apoyo técnico a la tramitación, "manteniendo en todo caso la Gerencia de Urbanismo sus competencias de control y resolución", aclara González.
"Con la puesta en marcha de este sistema de colaboración, la Gerencia Municipal de Urbanismo avanza en la mejora de la gestión de los procedimientos urbanísticos, reforzando así los mecanismos de verificación técnica y contribuyendo a una tramitación más ágil y eficiente de los expedientes".
Suscríbete para seguir leyendo
- Santa Cruz de Tenerife alerta de la presencia descontrolada de poblaciones de gatos en Anaga
- Santa Cruz de Tenerife incoa una sanción contra la empresa de parques y jardines
- Paralizado el concurso público del quiosco de la plaza del Príncipe en Santa Cruz de Tenerife
- Se va a enterar del número de placa con la multa que le voy a poner': una vecina de Santa Cruz de Tenerife denuncia el trato recibido por un policía local
- El Vaticano inspecciona en Tenerife el puerto donde finalizará el viaje del Papa a España
- Santa Cruz identifica más de 400 locales vacíos en la zona de Salamanca, Rambla y alrededores
- La primera sede de CajaCanarias, entre los bienes históricos desaparecidos en Santa Cruz
- Los taxistas de Santa Cruz de Tenerife solo podrán llevar bermudas en verano y si se declara alerta por altas temperaturas