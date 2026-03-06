Cambios en el tráfico en Santa Cruz de Tenerife: el asfaltado de la calle Antonio Melo y Novo obliga a realizar modificaciones en la vía

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad, anuncia diferentes cambios en el tráfico, la reserva de estacionamientos y modificaciones en las líneas 905, 911 y 971 de transporte urbano municipal, debido al inicio, este próximo lunes y hasta el día 18 de marzo, de las obras de asfaltado de la calle Antonio José Melo y Novo por parte de la concejalía de Servicios Públicos, a través del contrato de Mantenimiento de Vías, lo que generará diversas afecciones en la Movilidad en la zona, desde las desde las 07:00 horas del día 9 de marzo, una actuación que tiene previsto una inversión 67.000 euros.

Desde el área de Movilidad se destaca que la duración estimada de la obra será de 8 días, que se realizará en horario diurno, desde las 07: 30 a 17:00 horas, teniendo en cuenta que durante la franja horaria de entrada y salida del entorno escolar, se evitará ejecutar obras que afecten a los itinerarios peatonales y la circulación habitual de guaguas escolares, destacándose, además, que se realizarán cortes totales o trabajos a media calzada en los tramos afectados y los posibles trabajos de señalización en horario nocturno, según avance la realización de la misma.

Varias fases

Debe destacarse que la actuación está prevista por fases, en donde la primera de ellas se inicia el lunes en la citada vía objeto de las obras, desde la calle Conde de Pallasar hasta Dr. Corviniano Rguez. López, teniendo en cuenta que se prevé el corte total de la circulación en el tramo comprendido entre Conde de Pallasar y Esmeralda, por lo que se requiere la anulación del giro a la izquierda desde la calle Esmeralda, canalizando el tráfico hacia la derecha sentido intersección con Dr. Corviniano Rguez. López, lo que también lleva el cierre al tráfico en la calle Antonio José Melo y Novo en el cruce con Dr. Corviniano Rguez. López. En el segundo tramo de esta primera fase, se prevé el corte total de la circulación en el tramo comprendido entre Esmeralda y Dr. Corviniano Rguez. López, por lo que se anula el giro a la derecha desde la calle Esmeralda, canalizando el tráfico hacia la izquierda sentido intersección con Conde de Pallasar.

En la fase II, corte total de la calle Antonio José Melo y Novo desde Sargento Provisional hasta Dr. Corviniano Rguez. López, y en la fase III, se producirá el corte total de la intersección de las calles Antonio José Melo y Novo, Dr. Corviniano Rguez. López y Teniente Alfonso Glez. Campos, por lo que se producirá el cierre de la calle Antonio José Melo y Novo en el cruce con la Sargento Provisional, además del que se efectuará en la calle Dr. Corviniano Rguez. López en el cruce con la calle La Obsidiana, excepto para las guaguas, que serán guiadas por el interior de la obra a media calzada controladas por señaleros de obra.

También se realizará el corte de la calle Antonio José Melo y Novo en el cruce con la calle Ópalo, si bien se preseñalizará en el cruce con Conde de Pallasar indicando que la vía quedará sin salida, sólo dará acceso hasta la calle Ópalo, con cierre de la calle Teniente Alfonso Glez. Campos en el cruce con la calle Maestro Estany, si bien se preseñalizará desde la avda. Príncipes de España, excepto para las guaguas, que serán guiadas por el interior de la obra a media calzada controladas por señaleros.

En el caso de la reserva de estacionamientos como consecuencia de la ocupación de las obras, de la formación de desvíos circunstanciales, de la necesidad de estacionar la maquinaria intrajornada y de la disposición de materiales y medios auxiliares, se procederá a la prohibición de estacionamiento en la totalidad de los estacionamientos contiguos a la calle Antonio José Melo y Novo, desde las 07:00 horas del día de inicio.

Debe tenerse en cuenta que la reserva es de unos 25 metros de estacionamientos en batería oblicua de la calle Teniente Alfonso Glez. Campos en ambas márgenes desde la intersección con Antonio José Melo y Novo, además de 30 metros en línea de Dr. Corviniano Rguez. López, incluyendo la reserva de taxi, además de las reservas de estacionamiento deberán realizarse de manera paulatina en cada fase de obra según el avance previsto coordinando las reservas con la Policía Local.

Noticias relacionadas

Modificaciones de líneas y paradas del transporte urbano

Con motivos de las obras que se van a realizar en la calle Antonio José Melo y Novo, desde las 07:00 del próximo lunes, 9 de marzo, las líneas 905, 911 y 971 tendrán afecciones en su recorrido, de tal manera que las 905, 911 y 971, en sentido González Campos, desde la calle Conde de Pallasar continuarán hacia la Rotonda de Santa Clara, calle Santa María Soledad, calle Zafiro y al llegar a la parada Zafiro girarán a la izquierda por calle Dr. Corviniano Rguez. López y González Campos. Al tiempo que se anula la parada del Instituto de Ofra, quedando como alternativas las situadas en la calle Zafiro y en la calle González Campos.