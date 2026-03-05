Santa Cruz de Tenerife planea una guagua ‘ascensor’ que una los barrios del Suroeste

El área de Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que dirige la edil Evelyn Alonso (CC), estudia la creación durante este año de cuatro nuevas líneas de guagua para dar respuesta a diferentes demandas ciudadanas. Una de las propuestas en las que el Consistorio está trabajando actualmente consiste en la puesta en marcha de una guagua «ascensor» que una los barrios del Distrito Suroeste.

El servicio de transporte urbano de guaguas en la capital, que presta el Ayuntamiento chicharrero a través de Titsa, compañía que pertenece al Cabildo, carece de una línea que conecte los barrios del Norte y del Sur del Suroeste, tal y como lo admite Evelyn Alonso. En la mayoría de los casos, para ir de una zona a otra de este distrito, los ciudadanos tienen que trasladarse hasta el Intercambiador de Santa Cruz, situado en el centro, y coger una segunda guagua para poder llegar a su destino.

«Por ello, estamos analizando la posibilidad de crear lo que nosotros llamamos una guagua ascensor, que se mueva dentro del Suroeste para unir sus barrios. Así no los solicitan los vecinos . Y es que la población de este distrito, que además cuenta con numerosos institutos, ha crecido muchísimo y lo sigue haciendo. La gratuidad del transporte público ha traído muchos beneficios pero también ha desbordado el servicio, por lo que es necesario llevar a cabo mejoras y crear nuevas líneas como ésta», apunta la concejala.

Ofra

Precisamente, el área de Movilidad también está estudiando la puesta en marcha de una línea «interna y circular» para la zona alta del barrio de Ofra. «Se está analizando qué tipo de guagua se podría emplear y qué recorrido se podría llevar a cabo, pues hay giros muy complicados», explica la responsable de Movilidad.

Residencial Anaga

Asimismo, el Ayuntamiento chicharrero baraja crear una línea de guaguas para el Camino del Hierro, «porque actualmente no se realiza ningún tipo de servicio exclusivo para esa zona». Movilidad también planea que la guagua del barrio de La Alegría realice un servicio interno dentro de Residencial Anaga, para la que no hay oferta de transporte público.

«Todas estas propuestas han sido planteadas por los ciudadanos y las estamos estudiando. El año pasado introdujimos novedades en el servicio de guaguas para San Andrés, Cuevas Rojas y Anaga, y en 2026 queremos seguir trabajando en este sentido, para ofrecer un transporte público de calidad y eficiente, y para que cada vez más personas opten por este tipo de movilidad», resalta la concejala.

La edil de Movilidad recuerda que el Consistorio comprará 61 nuevas guaguas

Evelyn Alonso asegura que para el Consistorio capitalino y para su alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, la mejora del transporte público en el municipio es una prioridad. Por ello, y según recordó, el Ayuntamiento destinará 20 millones de euros a la adquisición de 61 nuevas guaguas para renovar la flota actual, formada por un total de 130 vehículos.

En este sentido, comenta que la previsión es que la adquisición de estas nuevas guaguas se licite en mayo. «La compra de estos vehículos se realizará en un plazo de cuatro años. Estimamos que el primer lote de guaguas, que serán 19, llegue en 2027», afirma Alonso.

Ésta destaca que las guaguas serán eléctricas e híbridas, y permitirán reducir hasta los cinco años la antigüedad de la flota del servicio urbano, que en la actualidad se sitúa en una media de 15 años. «Asimismo, el 70% de nuestra flota será más sostenible», agrega la concejala. Informa de que la instalación para recargar los vehículos se situará en el solar ubicado junto al Intercambiador.

Evelyn Alonso también aprovecha para señalar que el Ayuntamiento de Santa Cruz ya ha renovado, por otros cuatro años, el contrato con la empresa pública Titsa para la prestación del servicio urbano de guaguas, lo que supondrá una inversión anual de otros 13 millones de euros.

«A estas cantidades sumaremos el coste de cada una de las mejoras que llevemos a cabo, en relación a la creación de nuevas líneas o aumentos de frecuencia. Estas actuaciones no están incluidas en los 13 millones, pero nuestro objetivo es mejorar el servicio que se presta en la actualidad».