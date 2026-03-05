Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa Cruz de Tenerife incoa una sanción contra la empresa de parques y jardines

El Ayuntamiento chicharrero suspende la licitación de uno de sus contratos más importantes porque la actual adjudicataria «dio información errónea»

Operarios del servicio municipal de mantenimiento de parques y jardines de Santa Cruz de Tenerife.

Operarios del servicio municipal de mantenimiento de parques y jardines de Santa Cruz de Tenerife.

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife suspenderá la licitación de uno de sus contratos más importantes y más caros (34 millones de euros para tres años), el del mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad. Asimismo, abrirá un expediente sancionador contra la actual adjudicataria, la UTE(Unión Temporal de Empresas) formada por Acciona y Fomento, por remitir al Consistorio «información errónea». «Esta información era totalmente necesaria para elaborar y convocar el nuevo concurso público».

Así lo ha anunciado el concejal responsable del área de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, quien explica que el expediente sancionador se incoa por una infracción «muy grave», ya que «nos han dado datos inexactos, provocando que se tenga que suspender la licitación del nuevo contrato y retrasando su adjudicación». El también primer teniente de alcalde indica que la multa será superior a los 25.000 euros.

«La información sobre los trabajadores del servicio de parques y jardines que nos han proporcionado las empresas que se encargan actualmente del mismo, en relación, en concreto, con la antigüedad, no se ajusta a la realidad. Esto ha provocado un desfase en el presupuesto para la licitación del nuevo contrato de unos 800.000 euros, por lo que tenemos que suspenderla. Hemos encargado la elaboración de un informe económico para confirmar la cantidad exacta», detalla el edil.

Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos en Santa Cruz.

Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos en Santa Cruz.

La licitación del servicio de mantenimiento, ampliación y mejora de la infraestructura verde del municipio se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado sólo hace unos días. En el anuncio se indica que las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 16 de marzo. La intención del Consistorio chicharrero era adjudicar el nuevo contrato en octubre de este año.

El nuevo contrato de parques y jardines se licitó por 34 millones para tres años

Actualmente, se encarga del servicio la UTEAcciona y Fomento, con la que el Ayuntamiento de Santa Cruz firmó una prórroga porque su contrato ya se había vencido. Carlos Tarife manifiesta que ahora, debido a lo que ha sucedido, «por darnos mal la documentación requerida», se tendrá que suspender la licitación y volver a convocar una nueva, «por lo que todo el procedimiento se retrasará al menos unos cuatro meses». «Estimamos que todo pueda estar resuelto en febrero del próximo año», agrega el concejal.

El primer teniente de alcalde declara que el área de Servicios Públicos desconoce los motivos que han llevado a la actual adjudicataria a «remitir información inexacta» al Ayuntamiento. «La verdad es que no entendemos por qué han hecho esto. Lo que sí tenemos claro es que se ha cometido una infracción muy grave, por lo que incoaremos el correspondiente expediente sancionador», afirma.

Tarife confía en que toda esta situación se resuelva lo antes posible, porque, agrega, «estamos hablando de uno de los contratos más importantes y necesarios del Consistorio chicharrero, el del mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes y arbolado del municipio». El concejal del PP ha asegurado que la intención del Ayuntamiento es que el municipio chicharrero cuente con el mejor contrato de su historia para la mejora de su infraestructura verde. Y para ello, el presupuesto destinado a este servicio se ha incrementado en seis millones de euros en comparación con el actual.

El concejal de Servicios Públicos indica que la cuantía de la multa a la UTE Acciona y Fomento será superior a 25.000 euros

Objetivos

Los principales objetivos del nuevo contrato son, según lo resalta el primer teniente de alcalde, incrementar en un 30% el número de árboles en la ciudad; mejorar el vivero municipal; mantener y cuidar las zonas verdes en las condiciones adecuadas; y analizar constantemente el estado del arbolado, «para garantizar la salud de los árboles y la seguridad de los ciudadanos». Precisamente, entre las novedades del próximo contrato de parques y jardines destacan la creación, por primera vez, de un servicio permanente de análisis, gestión y control del estado y riesgo del arbolado del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

