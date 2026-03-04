Santa Cruz de Tenerife se niega a entregar ‘gratis’ la desaladora al Cabildo

El Cabildo de Tenerife tiene previsto asumir la gestión de la desaladora de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en Cueva Bermeja, para que también se beneficie de ésta el municipio de La Laguna. Sin embargo, el Ayuntamiento chicharrero, que a través de Emmasa (Empresa Municipal de Aguas) se encarga actualmente de esta instalación, no se lo va a poner fácil. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, ha sido tajante, advirtiendo que la Corporación insular tendrá que devolver a Santa Cruz todo lo que ha invertido en mejorar y ampliar la desaladora, «entregándonos una cantidad económica determinada o dejando el recibo del agua gratis a los chicharreros durante un tiempo». Asimismo, señala que el Cabildo deberá asumir antes la gestión de la depuradora de aguas residuales.

Tarife recuerda que la EDAM (estación desaladora de agua de mar) de Cueva Bermeja fue construida por el Gobierno central para que fuese gestionada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. «Nos dieron una instalación con una capacidad de producción de 21.000 metros cúbicos diarios para abastecer a la población de agua potable. Ahora tiene capacidad para 28.000 metros cúbicos y este año iniciaremos una nueva ampliación, para llegar a los 40.000, actuación que supondrá una inversión, por parte de Sacyr, socio mayoritario de Emmasa, de 12 millones de euros», explica el edil.

En una segunda fase, cofinanciada por el Cabildo y el Gobierno canario, y a la que Emmasa destinará cinco millones, la producción llegará hasta los 48.000 metros cúbicos. El concejal comenta que la Corporación insular ya ha manifestado su intención de asumir la gestión de la desaladora, para que el agua desalada también llegue a La Laguna, afirmación que ha confirmado el Cabildo.

«Por supuesto que estamos de acuerdo con que se siga ampliando la desaladora para garantizar el suministro de agua potable a los ciudadanos, pero con respecto a su gestión tengo dos mensajes claros, rotundos e inamovibles. Por un lado, Santa Cruz no cederá la EDAM al Consejo Insular de Aguas hasta que éste no asuma la gestión de la EDAR (estación depuradora de aguas residuales) de Buenos Aires, que da servicio también a El Rosario y a La Laguna, por lo que se trata de una instalación comarcal. Y por otro lado, el Cabildo nos tendrá que devolver todo el dinero que hemos invertido en la desaladora, de la forma en la que lo pactemos, o bien a través de una aportación económica o dejando gratis el agua a los chicharreros durante cierto tiempo. Teníamos un cuarto de apero y ahora una casa con piscina, por lo que eso tiene un valor», asevera Tarife.

En este sentido, el también primer teniente de alcalde anuncia que el área de Servicios Públicos está elaborando un informe económico para calcular la inversión que ha realizado Emmasa, con dinero de los chicharreros, en la desaladora de Cueva Bermeja. «Si el Consejo Insular de Aguas quiere la desaladora, nos debe devolver el valor de lo que hemos invertido y ya veremos cómo», insiste Tarife.

Por lo tanto, añade el concejal de Servicios Públicos, el Ayuntamiento de Santa Cruz se niega a ceder la desaladora al Cabildo de Tenerife mientras no asuma la gestión de la depuradora. El edil informa de que del total de las aguas sucias que llegan a la EDAR de Buenos Aires, el 54% proceden de La Laguna y El Rosario, «por lo que su gestión debe ser comarcal». «Y si finalmente la Corporación insular se encarga de la depuradora y también de la desaladora, para que entreguemos esta última nos tendrá que devolver lo que hemos gastado en su mejora y ampliación», manifiesta.

Tarife recuerda, con respecto a la gestión de la depuradora de Buenos Aires, que el Ayuntamiento de Santa Cruz está dispuesto a llevar al Cabildo ante los tribunales si no se encarga de esta instalación lo antes posible. «Ya lo hemos pedido formalmente en varias ocasiones y la situación sigue igual. El siguiente paso es interponer un recurso contencioso administrativo. Santa Cruz de Tenerife ha tardado mucho tiempo en resolver este asunto. Tengo que admitir que ha faltado que el Ayuntamiento se pudiera más serio con respecto a la gestión de la depuradora de aguas residuales», advierte el edil.