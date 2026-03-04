Santa Cruz presenta por primera vez su candidatura como Capital Española de la Gastronomía

El municipio de Santa Cruz de Tenerife presentará este año, por primera vez, su candidatura como Capital Española de la Gastronomía, con el objetivo de obtener el título correspondiente al año 2027. Así lo anuncia la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, quien asegura que el Ayuntamiento está muy ilusionado con esta iniciativa, pues, y según explica, conseguir este reconocimiento supondría para la ciudad un importante impulso económico y turístico, y la colocaría en el epicentro del panorama nacional gastronómico.

El galardón Capital Española de la Gastronomía (CEG), creado en 2012 y que se entrega cada año durante el transcurso de Fitur (Feria Internacional de Turismo), en Madrid, es un reconocimiento que se otorga a la ciudad española que más destaque en la promoción, defensa y difusión de su patrimonio culinario y gastronómico como un atractivo turístico principal. En 2026 consiguió el título Jérez de la Frontera; en 2025, Alicante, y en 2024, Oviedo.

Este reconocimiento genera en la capital ganadora un gran retorno económico y turístico, atrayendo visitantes y conviertiéndola en un referente en el mundo de la gastronomía, según indica la también concejala de Turismo. Este título es impulsado por la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (Fepet), y es otorgado por un jurado compuesto por profesionales del sector turístico, la hostelería, la agricultura y periodistas especializados, que evalúan las candidaturas y sus propuestas.

La ciudad ganadora organiza durante todo el año eventos, galas y festivales culinarios; talleres; concursos; campañas; foros y rutas de tapas, para promocionar su cultura gastronómica. En este sentido, Carmen Pérez comenta que la Sociedad de Desarrollo está preparando un amplio programa de actividades para 2027, que formará parte de la propuesta de su candidatura. Asegura que Santa Cruz de Tenerife ya está preparada, tras dos años de duro trabajo, para convertirse en Capital Española de la Gastronomía.

"A través de nuestro club de producto Degusta Santa Cruz hemos reforzado la promoción de nuestra gastronomía chicharrera en eventos, foros y ferias de diversa índole. Contamos con restaurantes y chefs de reconocido prestigio, y con un producto kilómetro cero de gran calidad. Asimismo, hemos acogido importantes iniciativas, como la Gala Repsol, y llevaremos a cabo numerosas acciones durante este año para poder optar a este reconocimiento. Por lo tanto, cumplimos los requisitos que se exigen para este reconocimiento nacional", relata la edil.

Ésta insiste en que, además, la Sociedad de Desarrollo ha programado numerosas e interesantes actividades que se realizarán en la ciudad "si ganamos". Recuerda que uno de los requisitos que más se valora es, precisamente, la programación de actividades propuestas.

Turismo de congresos

Por otra parte, y en cuanto a la promoción turística de Santa Cruz, Carmen Pérez apunta que la Sociedad de Desarrollo está centrando sus esfuerzos en el turismo de congresos. Recuerda que el Ayuntamiento está trabajando en la licitación de la puesta en marcha de una oficina MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) en la capital chicharrera, para atraer a un turismo de negocio enfocado en reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. La previsión, según la edil, es que dicha oficina abra sus puertas este año.

Resalta que la Sociedad de Desarrollo también sigue trabajando en el Plan de Sostenibilidad Turística, con acciones que se llevarán a cabo a lo largo de 2026, como la apertura de una oficina específica para el Bus Turísitico, que se ubicará en la plaza de España, en el pabellón del jardín vertical. "Ésta abrirá sus puertas en breve", comenta la consejera delegada.