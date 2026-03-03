Los taxistas de Santa Cruz de Tenerife solo podrán llevar bermudas en verano y si se declara alerta por altas temperaturas

Los taxistas de Santa Cruz de Tenerife sólo pueden llevar bermudas durante el verano y cuando las "altas temperaturas así lo aconsejen". Para aclarar a qué supuestos concretos se refiere el Ayuntamiento, y respondiendo así a una solicitud del sector pues los incumplimientos conllevan sanciones, la Junta de Gobierno ha modificado la instrucción municipal que iguala la vestimenta de los conductores. En esta modificación, el Consistorio especifica qué se entiende por "altas temperaturas", indicando que tendrá que producirse alguna de las siguientes declaraciones: activación del Plan de Emergencia Municipal por parte del Cecopal, declaración de alerta del Gobierno de Canarias en el municipio chicharrero, y declaración de fenómeno meteorológico adverso con nivel amarillo o superior de la Agencia Estatal de Meteorología.

Sólo en estos casos los taxistas de la capital tinerfeña podrán cambiar el pantalón largo por un "pantalón de vestir tipo bermudas", pero siempre y cuando sea de color negro o azul marino "liso". También, y tal y como se estableció en su momento para los meses de verano, entre junio y septiembre, pueden llevar zapatos tipo mocasín, náuticos o calzado abierto y transpirable y con sujeción al talón (tipo sandalia), de color negro o azul marino, "pudiendo prescindirse de calcetines".

Vestimenta obligada

La instrucción que igualó la vestimenta de los taxistas en Santa Cruz se aprobó el 5 de diciembre de 2016, estableciendo la obligación de llevar camisa de botones o polo con cuello camisero de color azul celeste liso, con mangas cortas o largas; pantalón largo de vestir, de color negro o azul marino liso; falda de vestir del mismo color o azul marino liso; zapatos de color negro a azul marino cerrados, y calcetines de color negro o azul marino.

Prendas prohibidas

Se autorizó el uso de chaleco, suéter, rebeca, chaqueta o bufanda, pero de color negro o azul marino. Y se prohibió el uso de pantalón corto, pantalón vaquero, pantalón deportivo, chándal o pantalón de distintos colores a los anteriormente citados; de calzado deportivo (tenis), calzado abierto o sin sujeción en el talón; camisas o camisetas sin manga o de distinto color al preceptuado y cualquier tipo de prenda que cubra la cabeza (gorra, pañuelo).

Modificaciones

El 28 de julio de 2017 se produjo la primera modificación de la instrucción, por parte de la Junta de Gobierno, para permitir, a solicitud de los taxistas, el uso de pantalón de vestir tipo bermudas durante los meses de julio, agosto y septiembre, así como zapatos tipo mocasín o náuticos de color negro o azul marino. Cuatro años más tarde, se aprobó otro cambio, para ampliar al mes de junio la vestimenta prevista para los meses de julio, agosto y septiembre. El 13 de junio de 2022 se amplió la vestimenta respecto al calzado, añadiéndose la opción de calzado tipo sandalia, pero solo durante el verano.

El 30 de junio de 2023, se produjo otra modificación, para permitir, en este caso, el uso de bermudas y sandalias durante todos los meses del año, cuando hubiese "altas temperaturas". "Atendiendo a las reiteradas demadnas del sector sobre la determinanción precisa del concepto altas temperaturas", el Ayuntamiento ha decidido volver a modificar la instrucción, aclarando en esta ocasión qué entiende por "altas temperaturas", con la finalidad de "delimitar y acotar" el alcance de este concepto. Por lo tanto, fuera de los meses de verano, los taxistas sólo podrán llevar bermudas cuanto se declare alerta por calor.

Sanción

El incumplimiento de esta instrucción dará lugar a la comision de una infracción leve, cuya sanción aparejada es la de la amonestación, pudiendo comportar la suspensión del permiso municipal para la conducción de vehículos de hasta 15 días.