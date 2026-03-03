Santa Cruz identifica más de 400 locales vacíos en la zona de Salamanca, Rambla y alrededores

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife ha identificado, en el marco del Plan de Transformación del Comercio en la Rambla y Salamanca, un total de 419 locales vacíos situados en estas zonas y en los alrededores. Para reactivar la actividad comercial, el Ayuntamiento ha creado un directorio de locales vacíos, en el que pueden participar los propietarios que quieran vender o alquiler sus establecimientos y los emprendedores que quieran poner en marcha un nuevo negocio. En la actualidad, a través de este directorio, se ofrecen casi un centenar de locales.

Con esta iniciativa, y según explica la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, el Ayuntamiento pretende, por un lado, ayudar a los propietarios a vender o alquilar sus establecimientos vacíos, y, por otro lado, animar y asesorar a los ciudadanos que quieran emprender una actividad económica comercial en el municipio chicharrero. En concreto, actualmente, el directorio incluye 79 locales situados en las zonas de la Rambla, Salamanca, Centro, El Toscal, El Mercado y Cabo Llanos.

De éstos, más de 50 establecimientos se pueden alquilar, con precios que oscilan entre los 600 y los 6.000 euros al mes. El más barato se encuentra ubicado en la calle Miraflores, con una superficie de 45 metros cuadrados, y el más caro, en la calle de el Pilar, con una superficie de 415 metros cuadrados.

En Salamanca se ofertan locales vacíos situados en la avenida Asuncionistas, avenida Islas Canarias y Benavides; en la Rambla, situados en la esquina con Benavides, calle Iriarte, Rambla Pulido y Rambla Santa Cruz;en el Centro, localizados en la calle de La Rosa, El Pilar, Imeldo Serís, Miraflores, Villalba Hervás, Robayna, Sabino Bertelot, Suárez Guerra y Teobaldo Power; en El Toscal, ubicados en La Rosa, Méndez Núñez y San Francisco;en Cabo Llanos, situados en la calle Álvarez Rodríguez López;en la zona del Mercado Nuestra Señora de África, localizados en la calle San Sebastián y calle de Fernández Navarro, y en Ifara, localizado en la calle Doctor Pisaca Fernández.

A la venta se encuentran más de una veintena de locales, con precios que oscilan entre los 69.800 y los 800.000 euros. El más barato y el más caro se sitúan en la misma calle, en Villalba Hervás, con superficies de 65 y 388 metros cuadrados, respectivamente. En la zona de Salamanca se venden establecimientos en la calle Domingo Pérez Minik y Prosperidad; en la Rambla, se venden en Álvarez de Lugo, El Progreso, Rambla Pulido, Rambla Santa Cruz y Santa Teresa Jornet e Ibars; en la Zona Centro, se ofrecen en la calle Castillo y Villalba Hervás; en el barrio de El Toscal, se ofrecen en Doctor Guigou, La Marina, San Francisco y Vicente Ferrer; en el Mercado, se venden en Antonio Nebrija, Fernández Navarro y San Sebastián, y en Cabo Llanos, en la avenida Manuel Hermoso Rojas.

Tanto el directorio como toda la información relacionada con este programa de reactivación de locales vacíos, incluido en el Plan de Transformación del Comercio en Zonas Rambla y Salamanca, se encuentran disponibles en la web www.santacruzescomercio.com, a través de la cual los emprendedores y los propietarios se pueden poner en contacto con la Sociedad de Desarrollo.

«Animo a aquellas personas que estén pensando en iniciar una actividad económica en Santa Cruz y necesiten un local comercial a entrar en esta web, donde verán un amplio directorio de locales vacíos, y donde tienen la información de contacto de cada uno de ellos. Asimismo, aquellos ciudadanos que tengan un establecimiento comercial vacío y quieran ponerlo en alquiler o venderlo, también podrán hacerlo a través de esta web, dándose de alta en el directorio y mostrándolo a la ciudadanía», explica la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo.