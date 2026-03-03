Santa Cruz activa una nueva red WiFi en sedes administrativas como bibliotecas y oficinas de atención ciudadana

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anuncia que ha puesto en marcha una nueva red WiFi destinada a los usuarios de bibliotecas y del Museo Municipal, a la ciudadanía que acude a las Oficinas de Atención e Información Ciudadana (OAIC) y a empresas externas que desarrollen presentaciones, formaciones o reuniones en distintas sedes municipales.

En concreto, los puntos de acceso WiFi se encuentran operativos en la Biblioteca de Ofra, con cobertura en la totalidad de la biblioteca; en la Biblioteca de Añaza, también con cobertura integral en todas sus instalaciones; y en el Museo Municipal, donde la red alcanza todo el edificio. En el área de Fiestas, en la calle de La Noria, la cobertura se extiende a la planta baja y a la sala de reuniones de la primera planta.

En la sede municipal de Ofra, la red está disponible en la Sala de Reuniones del Sector 4 y en la sala del Tagoror. Además, en la sede de la Concejalía de Servicios Sociales, el servicio cubre las dos salas de reuniones de la planta baja y la zona de atención a usuarios en la primera planta. En el área de Participación, la cobertura se sitúa en la sala de reuniones de la primera planta.

En la UTS (Unidad de Trabajo Social) de Añaza, la red WiFi está disponible en la zona de atención al público. En La Granja, el servicio alcanza tanto la zona de atención al público como la sala de reuniones del sótano; mientras que en el Pabellón Quico Cabrera, la cobertura se ofrece en la sala de reuniones y en la sala de prensa. En el Edificio General Antequera está disponible en la cuarta planta.

Asimismo, en Fides la cobertura se sitúa en la sala de reuniones de la primera planta. En el edificio de Alcaldía, la red WiFi alcanza la mayor parte del inmueble. En Tena Artigas, el servicio está disponible en las aulas y en la zona de empleo. Finalmente, en Viviendas Municipales, la cobertura se encuentra en la sala de reuniones de la primera planta.

Para disponer de la nueva red WiFI, el usuario deberá seleccionarla cuando se encuentra en las dependencias municipales correspondientes, debe leer y aceptar los términos y condiciones, registrarse, introducir un número de teléfono móvil, aceptar las condiciones de uso, y finalmente hacer clic en registrar. Un mensaje le confirmará el acceso a la red con un código de verificación.

"La implantación de esta red WiFi supone un paso más en la modernización de los servicios públicos y en la mejora de la experiencia de la ciudadanía cuando acude a instalaciones municipales", destaca el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez. Con esta iniciativa, y según el regidor chicharrero, el Consistorio facilita conectividad en espacios de estudio, atención administrativa y actividad institucional.

Según la concejala delegada del área, Purificación Dávila, esta red está pensada tanto para usuarios de servicios culturales y administrativos como para entidades externas que necesiten desarrollar actividades en dependencias municipales, "garantizando una conexión estable y segura". "Seguimos avanzando en la mejora de la infraestructura tecnológica municipal como herramienta de apoyo a la atención ciudadana y a la actividad institucional", comenta.