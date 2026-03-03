"Se va a enterar del número de placa con la multa que le voy a poner": una vecina de Santa Cruz denuncia el trato recibido por un policía local

"Si usted no sabe moverse por el centro, no es mi problema". "Se va a enterar del número de placa con la multa que le voy a poner". Son las respuestas que un agente de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife dio a una vecina con motivo de un desvío de tráfico por un accidente, según ésta lo relata en la reclamación que ha presentado en el Ayuntamiento chicharrero, al que solicita que investigue lo sucedido.

Los hechos se produjeron el pasado 28 de febrero, sobre las 14:30 horas, cuando Gloria San Antonio Álvarez se dirigía a su domicilio, situado en la Rambla. Debido a un accidente que se produjo a la altura del quiosco Numancia, los vehículos fueron desviados hacia la izquierda, en dirección a la calle Veinticinco de julio. En este contexto, y según consta en la reclamación registrada en el Consistorio, esta vecina le preguntó a uno de los policías locales cómo podía llegar hasta su domicilio.

"El agente indicó inicialmente un lugar donde podía detenerme y posteriormente se aproximó al vehículo preguntando cuál era la situación. Al reiterar la consulta sobre cómo podía llegar a mi casa, el policía me respondió que si no sabía moverme por el centro no era su problema". En el escrito registrado en el Ayuntamiento, la ciudadana indica que le manifestó al policía que su intervención había sido irrespetuosa y que, encontrándose el agente de servicio, entendía que podía orientarla en una situación excepcional derivada de un accidente.

San Antonio Álvarez apunta que el policía le indicó que circulara y ella le contestó que lo haría, pero que primero quería conocer su número de placa o identificación profesional para formular una reclamación por el trato recibido, "no siendo dicha identificación facilitada".

"Me bajé del coche y dije que no abandonaría el lugar hasta que el policía se identificara. En ese momento, éste me respondió que me iba a enterar de su número de placa con la multa que me iba a poner, procediendo seguidamente a extender una denuncia por presunta infracción de no respetar orden policial", detalla esta vecina. Ésta ha recibido ya la correspondiente sanción, que asciende a 200 euros.

En la reclamación que ha presentado en el Consistorio, dirigida a la Jefatura de la Policía Local, esta ciudadana considera que el trato recibido y la secuencia descrita no se ajustan a los principios de corrección, objetividad y proporcionalidad que deben regir la actuación policial, según se establece en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Insta al Ayuntamiento a realizar las actuaciones internas oportunas a fin de esclarecer lo sucedido y valorar la adecuación de la actuación descrita a los principios que rigen la función policial. En concreto, con respecto a la sanción, contra la que también ha presentado alegaciones, esta vecina señala que no existe una descripción concreta de la conducta imputada, "no respetar la orden del agente", lo que "limita el derecho de defensa".

Aclara que en ningún momento existió negativa, resistencia ni incumplimiento efectiva de orden legítima, por lo que solicita el archivo del expediente sancionador por inexistencia de infracción y falta de concreción suficiente del hecho denunciado.