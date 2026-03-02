Santa Cruz de Tenerife crea una nueva oficina de registro para empresas y asociaciones, ubicada en el Palacio Municipal
La edil de Presidencia explica que se dará asistencia para la formalización de contratos y convenios
Con el fin de prestar asistencia a las empresas, colectivos y asociaciones en la formalización de contratos y convenios, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha creado una nueva oficina en materia de registro electrónico "especializado". Ésa se encuentra ubicada en la propia sede principal del Consistorio, en el Palacio Municipal, en el número 46 de la calle Viera y Clavijo.
En concreto, y según explica la edil de Transparencia, Atención Ciudadana, Estadística y Consumo, la nacionalista Purificación Dávila, se trata de una oficina de asistencia en materia de registro electrónico especializado "en las tareas legal y reglamentariamente atribuidas a la oficina del secretario de la Junta de Gobierno de la ciudad".
Por lo tanto, tendrá funciones de registro oficial especializado en tareas relacionadas con peticiones de empresas, colectivos y asociaciones que vayan a formalizar contratos y convenios, así como de orientación al personal directivo en la elaboración de las declaraciones de bienes e intereses que se han de inscribir en el registro.
"Fundamentalmente, es un registro electrónico para dar asistencia en la formalización de los contratos y de los convenios con las asociaciones y entidades. Un empleado público prestará orientación en el proceso de firma de los documentos", comenta Dávila.
En esta oficina se atenderá a los colectivos y empresas de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 horas. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, y durante las fiestas navideñas, el horario será de 8:30 a 13:00 horas. La oficina cerrará los días 24 y 31 de diciembre, además de los festivos, sábados y domingos.
Este nuevo servicio se suma a las otras 24 oficinas de asistencia en materia de registro con las que cuenta el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Éstas se localizan en las oficinas de atención e información ciudadana de La Granja, Ofra, Añaza, La Salud, El Sobradillo, La Salle y San Andrés; en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC); en las oficinas de los distritos (Centro, Anaga, Suroeste, Salud-La Salle y Ofra-Costa Sur); en el Servicio de Seguridad Ciudadada y Vial; y en el Servicio de Deportes.
Asimismo, la capital chicharrera también cuenta con espacios de asistencia en materia de registro electrónico para diferentes documentos en la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (CESR); en Fiestas de Santa Cruz; en el Organismo Autónomo de Cultura; en Atención Social; en la Gerencia Municipal de Urbanismo; en la Secretaría General del Pleno; en el Tribunal Autonómico Administrativo; en Viviendas Municipales y en la Sociedad de Desarrollo.
La OMIC recupera 118.899 euros para los ciudadanos en reclamaciones de telefonía, comercio y transportes
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Santa Cruz de Tenerife tramitó el año pasado 1.680 expedientes, de los que 1.612 fueron reclamaciones y 68 correspondieron a trámites diversos. La actividad de la OMIC supuso la realización de 3.824 actuaciones administrativas, entre verificaciones, oficios de mediación, notificaciones, traslados y archivos, y permitió obtener un resultado económico favorable para las personas consumidoras de 118.899,30 euros, "cifra que podría incrementarse al encontrarse aún algunos expedientes en tramitación".
El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, destaca que la OMIC es un instrumento esencial para garantizar la protección efectiva de los derechos de los consumidores en el municipio, "ofreciendo un servicio cercano, gratuito y accesible tanto de forma presencial como telemática". Informó de que, tras 36 años de trayectoria desde su creación en 1989, la oficina ha gestionado más de 60.000 reclamaciones, "consolidándose como un recurso útil y ágil en la defensa de la ciudadanía".
Por su parte, la concejala delegada en materia de Atención Ciudadana, Purificación Dávila, apunta que se lograron el año pasado 101 estimaciones positivas por parte de las empresas y 97 desistimientos, "lo que demuestra que la intervención temprana y el asesoramiento técnico contribuyen a resolver conflictos sin necesidad de acudir a la vía judicial".
Explicó que más de la mitad de las reclamaciones tramitadas en 2025 se concentraron en el ámbito de comercio y servicios (917 expedientes, el 56,9%), seguido de telefonía (155), transportes (147), suministros (90) y seguros (87). También se registraron reclamaciones en sectores como turismo (78), entidades bancarias (66), sanidad (39) y talleres de reparación de vehículos (27), entre otros.
