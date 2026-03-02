Santa Cruz de Tenerife crea una nueva oficina de registro para empresas y asociaciones, ubicada en el Palacio Municipal

Con el fin de prestar asistencia a las empresas, colectivos y asociaciones en la formalización de contratos y convenios, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha creado una nueva oficina en materia de registro electrónico "especializado". Ésa se encuentra ubicada en la propia sede principal del Consistorio, en el Palacio Municipal, en el número 46 de la calle Viera y Clavijo.

En concreto, y según explica la edil de Transparencia, Atención Ciudadana, Estadística y Consumo, la nacionalista Purificación Dávila, se trata de una oficina de asistencia en materia de registro electrónico especializado "en las tareas legal y reglamentariamente atribuidas a la oficina del secretario de la Junta de Gobierno de la ciudad".

Por lo tanto, tendrá funciones de registro oficial especializado en tareas relacionadas con peticiones de empresas, colectivos y asociaciones que vayan a formalizar contratos y convenios, así como de orientación al personal directivo en la elaboración de las declaraciones de bienes e intereses que se han de inscribir en el registro.

"Fundamentalmente, es un registro electrónico para dar asistencia en la formalización de los contratos y de los convenios con las asociaciones y entidades. Un empleado público prestará orientación en el proceso de firma de los documentos", comenta Dávila.

En esta oficina se atenderá a los colectivos y empresas de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 horas. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, y durante las fiestas navideñas, el horario será de 8:30 a 13:00 horas. La oficina cerrará los días 24 y 31 de diciembre, además de los festivos, sábados y domingos.

Este nuevo servicio se suma a las otras 24 oficinas de asistencia en materia de registro con las que cuenta el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Éstas se localizan en las oficinas de atención e información ciudadana de La Granja, Ofra, Añaza, La Salud, El Sobradillo, La Salle y San Andrés; en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC); en las oficinas de los distritos (Centro, Anaga, Suroeste, Salud-La Salle y Ofra-Costa Sur); en el Servicio de Seguridad Ciudadada y Vial; y en el Servicio de Deportes.

Asimismo, la capital chicharrera también cuenta con espacios de asistencia en materia de registro electrónico para diferentes documentos en la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (CESR); en Fiestas de Santa Cruz; en el Organismo Autónomo de Cultura; en Atención Social; en la Gerencia Municipal de Urbanismo; en la Secretaría General del Pleno; en el Tribunal Autonómico Administrativo; en Viviendas Municipales y en la Sociedad de Desarrollo.