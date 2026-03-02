El Eurojackpot de la ONCE deja más de 430.000 euros en Santa Cruz de Tenerife
Un boleto de segunda categoría validado en la capital tinerfeña obtiene 430.292,40 euros en el sorteo celebrado el 27 de febrero
El Eurojackpot de la ONCE ha dejado en Santa Cruz de Tenerife un premio de 430.292,40 euros, en un boleto premiado en la segunda categoría (5 números + 1 sol), en el sorteo del viernes, 27 de febrero.
Yiraima Jeanette Afonso Perdomo es la vendedora de la ONCE que ha llevado la suerte a Santa Cruz de Tenerife, con estos 430.292,40 euros que ha dado desde su punto de venta situado en la calle Bethencourt Alfonso, Santa Cruz de Tenerife.
Para mañana martes, 3 de marzo, Eurojackpot pone en juego un bote de 10.000.000 de euros.
Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles.
El Eurojackpot se celebra todos los martes y viernes
El sorteo de ‘Eurojackpot’ se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.
Eurojackpot, como las demás loterías responsables, seguras y sociales de la ONCE se pueden adquirir a sus 21.000 vendedores y vendedoras, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.
