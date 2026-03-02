Las diecisiete arboledas ‘sagradas’ de Santa Cruz de Tenerife

El nuevo Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife, aprobado inicialmente el 28 de enero y que se encuentra actualmente en exposición pública, incluye 17 arboledas de la ciudad, en las que no se podrá realizar ningún tipo de intervención. La edil de Urbanismo, Zaida González, del PP, explica que el Ayuntamiento ha decidido proteger estos espacios verdes por tratarse de arboledas «significativas» e «históricas», que llevan formando parte del paisaje de Santa Cruz desde hace mucho tiempo.

«Por un lado, contribuyen a la estética del entorno en el que se ubican y, por otro lado, estas arboledas constituyen espacios con valores paisajísticos e históricos propios que deben ser conservados como elementos de patrimonio natural vivo (EPN). Por lo tanto, estas zonas verdes no podrán ser transformadas en ninguna otra cosa», comenta la concejala. Eso sí, y según aclara Zaida González, si una de las especies de las arboledas se enferma, sí podrá retirarse, «pero tendrá que ser sustituida, de manera inmediata, por otra de las mismas características».

¿Cuáles son las arboledas protegidas?

Entre las 17 arboledas de Santa Cruz de Tenerife que se protegen con el nuevo catálogo se encuentran los laureles del acceso al Barrio de La Alegría, situados en la avenida José Martí; la masa arbórea del Palmétum, jardín botánico localizado en la avenida La Constitución; los laureles de la plaza del Príncipe; la zona verde de la Alameda del Duque de Santa Elena; las jacarandas de la calle San Sebastián; los laureles de Indias situados en la Rambla de Santa Cruz a la altura del barrio de Salamanca; los laureles de Indias situados en la Rambla a la altura de El Toscal;y la masa arbórea de La Granja.

Completan el listado las jacarandas de la Rambla de Las Asuncionistas; los phoenix y laureles de la avenida de Anaga; los laureles de la avenida Benito Pérez Armas; los laureles de la plaza Militar; la arboleda de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en Tres de Mayo; la arboleda de la plaza San Carlos, junto a la sede de Presidencia;la zona verde de la avenida José Manuel Guimerá;la masa arbórea de la Rambla General García Escámez; y la arboleda de la plaza Bartolomé García Lorenzo.

Árboles singulares

Asimismo, el nuevo catalogo protege los 61 árboles singulares de Santa Cruz, que ya estaban incluidos en una guía previa, considerados así por los expertos debido a su antigüedad, origen, diámetro o porte. El catedrático de Botánica y patrono de la Fundación Santa Cruz Sostenible, Wolfredo Wildpret, y la profesora de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna (ULL) y coordinadora del proyecto para identificar a los árboles singulares de la ciudad, Victoria Eugenia Martín, destacan la necesidad de que estos ejemplares queden catalogados y protegidos de manera individual para que surta efecto la nueva Ley 7/2025 de Protección del Arbolado Urbano y de Especial Protección de Canarias, que blinda los árboles tanto en suelo urbano como en privado.

Éstos han resaltado que en Santa Cruz hay ejemplares representativos de todos los continentes del planeta , «gracias al clima de este municipio». Entre los 61 árboles singulares de la capital chicharrera se encuentran el tamarindo de Valleseco, el cardón de El Tablero, el árbol de las Salchichas de Duggi, la ceiba de La Salle, el árbol Botella de Los Gladiolos, la Tabaiba Dulce de Llano del Moro, el eucalipto rojo de El Chapatal, el sicomoro de Los Llanos y el pino budista situado en la zona centro.

Espacios urbanos significativos

Por otra parte, este documento técnico ya aprobado inicialmente , que incluye un total de 1.057 fichas de diferentes bienes protegidos, entre edificaciones y otros elementos, también otorga protección a nueve espacios urbanos significativos (EPU) de la capital tinerfeña.

El primero de ellos es la Alameda del Duque de Santa Elena, cuya «protección queda justificada por tratarse de un espacio fundamental de la ciudad donde se manifiesta la identidad local y la memoria urbana, siendo un importante escenario de la evolución del Puerto y de la ciudad», indica el catálogo. Además, y según la ficha de protección, tiene un valor ambiental, ya que su frondosa vegetación contribuye a reducir la temperatura y mejorar la calidad de vida de los habitantes. «Se valora la ordenación espacial, la fuente central, el pórtico de entrada, el suelo de albero y la arboleda». Solo se permitirá su conservación, restauración o rehabilitación

El segundo EPU es la plaza de San Francisco, por ser un espacio «esencial» en la identidad local y la memoria urbana, «actuando como escenario clave en la evolución de la ciudad». Presenta un «destacado» valor ambiental, ya que su abundante vegetación ayuda a reducir la temperatura. Se valoran especialmente la escalinata, los jardines y la estatua de José Murphy. Cualquier intervención tendrá que ser autorizada por el Cabildo.

Lo mismo ocurre con la emblemática plaza del Príncipe. Su protección queda justificada porque es un «bien fundamental de Santa Cruz de Tenerife» donde se manifiesta la identidad local y la memoria de generaciones, «siendo un importante escenario para las principales festividades tradicionales». Su frondosa vegetación también tiene un valor ambiental. Se valoran especialmente su trazado, muros de cerramiento, escalinatas, jardines, su templete y las esculturas. El cuarto EPU es la plaza Ireneo González, por su trazado, características morfológicas, jardines, busto de Ireneo González y elementos ornamentales. Sólo se permitirá la conservación y restauración.

También se protegen la plaza Militar, por su ordenación espacial, vegetación y elementos ornamentales; la Rambla, por ser una «vía fundamental» de la ciudad, por su frondosa vegetación por su paseo central, por sus parterres y esculturas.; y la avenida Reyes Católicos, por ser un «importante escenario de la evolución social y urbana de la ciudad», por su vegetación, parterres y esculturas.

El listado de espacios significativos finaliza con la protección de los cementerios de Santa Lastenia y de San Rafael y San Roque. Con respecto al primero se valora su trazado, ordenación espacial, características morfológicas, templete y escalinata, así como los elementos ornamentales de valor patrimonial. Y el segundo se protege por ser un «valioso testimonio histórico de la ciudad», que cuenta con un recinto católico y otro protestante, «reflejando la pluralidad cultural de Santa Cruz».

Otros elementos protegidos

Elementos arqueológicos.

Se protegen estaciones de grabados rupestres y cuevas naturales localizadas en el barranco del Humilladero, barranco del Pilar, barranco del Chorrillo, montaña Talavera, barranco de la Monja, barranco Grande, Santa María del Mar, barranco de Frías, barranco del Muerto, Los Campitos, La Gallega, y Hoya Fría. Asimismo, el catálogo incluye cuevas de enterramiento en Lomo Gordo, El Chorrillo, Hoya Fría y Los Moriscos, así como cazoletas y canales en La Gallega y Cueva Roja. El listado finaliza con el yacimiento arqueológico del Castillo de San Cristóbal. En total, se protegen 53 bienes.

Ámbitos de protección ambiental urbana

El catálogo protege cinco ámbitos de protección ambiental urbana. Éstos son las denominadas Casas Baratas de Salamanca Chica, la Barriada de La Victoria, la Barriada de García Escámez, la Barriada de Cepsa y las conocidas como Viviendas Escalonadas de Ifara.