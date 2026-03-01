Paralizado el concurso público del quiosco de plaza del Príncipe

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife paraliza el expediente para la concesión del quiosco bar de la plaza del Príncipe, uno de los más céntricos de la capital tinerfeña. La Mesa de Contratación decide suspender el proceso hasta que se aclaren las dudas sobre si algunas de las empresas cumplen las condiciones del concurso.

El Consistorio recoge en un informe, emitido tras la tercera reunión de la Mesa de Contratación del pasado martes 24 de febrero, dos posibles incumplimientos. Por un lado, el Servicio de Patrimonio advierte de los «indicios de prácticas colusorias al compartir dos de las empresas» que se presentaron «el mismo administrador único». Por otro lado, Intervención avisa de que «una de estas empresas tiene una deuda importante pendiente con el Ayuntamiento».

Las prácticas colusorias son acuerdos, decisiones o prácticas concertadas entre empresas cuyo objetivo es restringir, falsear o burlar las normas de un proceso público. En este caso, el Ayuntamiento trata de determinar si una misma persona estaría utilizando varias empresas para ganar ventaja en la adjudicación del quiosco de la plaza del Príncipe, lo que iría en contra de las normas de la licitación.

A la vista de las incidencias, la Mesa de Contratación suspendió el procedimiento previsto en el orden del día de la reunión del pasado martes «hasta que no se estudie, aclare y resuelva la posible incursión en prohibiciones de contratar de las entidades señaladas». El paso cancelado se basa en la apertura del archivo electrónico B, que supone el estudio de documentación técnica de las sociedades que aspiran a llevar la terraza.

La explotación de este quiosco bar ha salido a concurso después de que la concesión finalizara el año pasado. La terraza sigue abierta debido a que el concesionario decidió acogerse a la prórroga administrativa que le permite la Ley de Contratos del Sector Público para mantener la actividad hasta que se resuelva la próxima adjudicación.

La empresa que resulte adjudicataria explotará el quiosco durante 10 años y deberá abonar un canon al Ayuntamiento de 121.535 euros, o sea, poco más de 12.000 euros anuales. También se encargará de realizar los trabajos de mantenimiento, las reparaciones y otras actuaciones necesarias para la puesta en explotación del local de propiedad pública.

La primera reunión

Ya en la primera reunión de la Mesa de Contratación se habían detectado «indicios de conductas colusorias» entre dos de las empresas licitadoras. Es decir, las entidades se habían presentado al concurso con el mismo apoderado. Ambas sociedades contaron con tres días para que justificaran que «en la presentación de sus ofertas no concurren las conductas» referidas.

Este primer encuentro que abrió el procedimiento administrativo para la concesión del uso privativo del quiosco bar de titularidad municipal de la plaza del Príncipe se celebró el 19 de diciembre de 2025. El acta informa de las cuatro empresas presentadas: Eloycaracol, Fujiyama Strasse, Príncipe Park Tenerife y Nicola Ciarallo.

En la segunda sesión se le encomendó al servicio de Patrimonio que emitiera un «informe jurídico sobre si procede excluir o no a los licitadores». Según el acta, la mesa, de acuerdo con la conclusión del informe, consideró que «no es el momento adecuado» para apreciar la existencia de prácticas no reglamentarias, por lo que la comprobación se hará cuando se abran los sobres de la oferta económica.

El quiosco de plaza Weyler

En paralelo, el Ayuntamiento santacrucero está preparando los pliegos del concurso de otro de los quioscos céntricos y emblemáticos de la capital, el de plaza Weyler. En este caso y a diferencia del negocio de la plaza del Príncipe, el concesionario ha decidido cerrarlo y no acogerse a la opción de mantener su explotación hasta la resolución del concurso.

El proceso de licitación de esta terraza de Weyler está más retrasado: aún no ha concluido ni siquiera la redacción de los pliegos que regirán el concurso, por lo que permanecerá cerrada durante meses, incluso más de un año, dependiendo del tiempo que se tarde en resolver el procedimiento.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuenta con más de una decena de quioscos repartidos por la ciudad y cuya explotación externaliza bajo la figura de la concesión administrativa. Aparte de Weyler y el Príncipe, otros establecimientos destacados se encuentran en la plaza de la Paz, la plaza Militar, Tomé Cano o el parque García Sanabria. De media, el canon de estos locales es de 18.782 euros al año, aunque el precio de cada uno depende del valor que tiene el establecimiento en el mercado.