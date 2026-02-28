Santa Cruz de Tenerife alerta de la presencia descontrolada de poblaciones de gatos en Anaga

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado una moción del PSOE en la que se alerta de la "presencia descontrolada" de poblaciones de gatos domésticos sin identificar ni esterilizar en el Macizo de Anaga, además de una "expansión preocupante" de determinadas especies exóticas invasoras. A raíz de esta moción, defendida por el concejal socialista Florentino Guzmán Plasencia, el Consistorio se compromete a llevar una serie de acciones de control de estas especies.

Con respecto a los gatos, Guzmán Plasencia indicó que éstos se encuentran especialmente en los entornos rurales y naturales de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, "lo que constituye un factor adicional de presión sobre la fauna silvestre". "Su impacto predador sobre especies vulnerables, en particular sobre aves y reptiles endémicos del Macizo, ha sido ampliamente documentado por la comunidad científica y reconocido por las administraciones con competencias ambientales como una de las principales amenazas para la biodiversidad insular", apuntó el edil del PSOE.

En este sentido, el pleno acordó impulsar, en el marco de los programas municipales ya existentes en materia de identificación y esterilización de animales de compañía, una actuación específica en los núcleos poblaciones del Macizo, dirigida al refuerzo de la identificación obligatoria, el censo y la esterilización de gatos con propietario.

Por otra parte, Guzmán Plasencia manifestó que en los últimos años se ha constatado una expansión preocupante de determinadas especies exóticas invasoras, como el rabo de gato, el aroma blanco o la lantana. El pleno acordó, entre otras acciones, reforzar y dotar de los medios técnicos y presupuestarios necesarios los programas de detección, control y erradicación de especies vegetales invasoras en el ámbito del Macizo de Anaga.