Una veintena de vecinos, incomunicados en Valleseco por la caída de un árbol provocada por los vientos de la dana
Una veintena de residentes de El Rebolado, en la parte alta de Valleseco, permanecen incomunicados después de que un árbol cayera de madrugada a causa de las fuertes rachas de viento registradas en la zona
“Lo dijimos”. Con esas dos palabras resumen los vecinos su sensación de impotencia tras años solicitando sin éxito la poda o tala del ejemplar, que finalmente se desplomó alrededor de la una de la madrugada, afectando a una escalera y bloqueando el único acceso peatonal al barrio que se localiza a la entrada de Anaga por Santa Cruz de Tenerife.
La caída de este árbol en Valleseco es una de las incidencias registradas a raíz de la dana que azota desde anoche la capital tinerfeña. Además del paso por la escalera, los residentes aseguran que la caída ha afectado a la instalación de fibra móvil, por lo que están privados de la conexión a internet.
Entre los afectados se encuentra un miembro del Tagoror de Anaga, en representación del grupo socialista, quien denuncia la dejación de funciones por parte de los gestores públicos. “Más allá de colores políticos, es una necesidad garantizar la calidad de vida de los vecinos”, subraya, recordando que sus reiteradas peticiones siempre toparon con negativas.
Solar privado y falta de actuación
Según explican, la respuesta municipal fue que el árbol se encontraba en un solar privado y que se desconocía al titular. “En otros puntos de Santa Cruz se ha actuado en suelo privado, pero aquí no han querido hacerlo”, lamenta el representante socialista.
Problemas de accesibilidad
El árbol cayó vencido por el viento y dejó aisladas a unas veinte personas. Los bomberos estudian habilitar un paso provisional por el barranco, una solución que preocupa a los vecinos, ya que uno de los residentes tiene movilidad reducida y precisa atención hospitalaria. “¿Por dónde lo van a sacar si tiene que venir una ambulancia?”, se preguntan entre la indignación y la resignación.
Fuentes municipales confirmaron que la caída es una de las incidencias que ha provocado en Santa Cruz de Tenerife la fuerte incidencia de los vientos por la dana que azota desde ayer la capital tinerfeña entre otras localidades. En una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento santacrucero se hace constar sobre este particular que "en la zona de Valleseco, concretamente en la calle Reboleda, la caída de una rama afectó a los muros de una de las escaleras de acceso a las viviendas, situación que también fue solventada por los servicios municipales".
"Todas las incidencias se están gestionando desde el CETRA-Cecopal del Ayuntamiento santacrucero con el apoyo de la Policía Local, Consorcio de Bomberos y todos los servicios municipales", se asegura desde la corporación municipal..
