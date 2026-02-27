Servicios Públicos de Santa Cruz habilita el paso en la escalera de Valleseco donde la dana tiró un árbol
Operarios intervinieron el mismo día de la caída del árbol en El Rebolado y la próxima semana comenzará la reposición completa de la escalera
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha actualizado la información relativa a la caída de un árbol en la zona de El Rebolado, en Valleseco, y asegura que ya por la tarde, horas después de la caída del árbol, no existía incomunicación de la veintena de vecinos afectados, tras la intervención realizada este mismo viernes por los servicios municipales.
Fuentes municipales confirman que operarios de Parques y Jardines actuaron en el lugar para cortar y retirar las partes sueltas del ejemplar que se desplomó durante la madrugada a causa de los fuertes vientos asociados a la dana que afecta a la isla.
Reposición provisional del acceso
Además, desde el área de Vías se procedió al relleno de los huecos ocasionados en la escalera de acceso a las viviendas, permitiendo restablecer el tránsito peatonal de forma provisional.
Según las mismas fuentes, los trabajos continuarán este sábado con la retirada definitiva de los restos del árbol y la próxima semana se acometerá la demolición de la escalera dañada para ejecutar una nueva infraestructura prácticamente desde cero.
Obras durante al menos una semana
Las labores de reposición se prolongarán un mínimo de una semana, debido a la complejidad en el acceso de materiales hasta la zona. Desde el equipo de gobierno se subraya que “se ha actuado hoy mismo y la semana que viene continuamos”, destacando que los trabajos se desarrollarán de forma continuada.
Incidencia vinculada al temporal
La caída del árbol se produjo en el contexto del episodio de fuertes rachas de viento registrado en la capital tinerfeña, una de las múltiples incidencias gestionadas desde el Cecopal con el apoyo de la Policía Local, el Consorcio de Bomberos y los servicios municipales.
El Ayuntamiento recuerda que el ejemplar se encontraba en el interior de un solar de titularidad privada, si bien la intervención municipal se centró en garantizar la seguridad del acceso peatonal y restablecer la normalidad en la zona.
