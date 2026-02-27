Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Servicios Públicos de Santa Cruz habilita el paso en la escalera de Valleseco donde la dana tiró un árbol

Operarios intervinieron el mismo día de la caída del árbol en El Rebolado y la próxima semana comenzará la reposición completa de la escalera

Operarios municipales proceden a la mejora de la escalera dañada por un árbol en Valleseco.

Operarios municipales proceden a la mejora de la escalera dañada por un árbol en Valleseco. / El Día

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha actualizado la información relativa a la caída de un árbol en la zona de El Rebolado, en Valleseco, y asegura que ya por la tarde, horas después de la caída del árbol, no existía incomunicación de la veintena de vecinos afectados, tras la intervención realizada este mismo viernes por los servicios municipales.

Fuentes municipales confirman que operarios de Parques y Jardines actuaron en el lugar para cortar y retirar las partes sueltas del ejemplar que se desplomó durante la madrugada a causa de los fuertes vientos asociados a la dana que afecta a la isla.

Reposición provisional del acceso

Además, desde el área de Vías se procedió al relleno de los huecos ocasionados en la escalera de acceso a las viviendas, permitiendo restablecer el tránsito peatonal de forma provisional.

Según las mismas fuentes, los trabajos continuarán este sábado con la retirada definitiva de los restos del árbol y la próxima semana se acometerá la demolición de la escalera dañada para ejecutar una nueva infraestructura prácticamente desde cero.

Obras durante al menos una semana

Las labores de reposición se prolongarán un mínimo de una semana, debido a la complejidad en el acceso de materiales hasta la zona. Desde el equipo de gobierno se subraya que “se ha actuado hoy mismo y la semana que viene continuamos”, destacando que los trabajos se desarrollarán de forma continuada.

Incidencia vinculada al temporal

La caída del árbol se produjo en el contexto del episodio de fuertes rachas de viento registrado en la capital tinerfeña, una de las múltiples incidencias gestionadas desde el Cecopal con el apoyo de la Policía Local, el Consorcio de Bomberos y los servicios municipales.

El Ayuntamiento recuerda que el ejemplar se encontraba en el interior de un solar de titularidad privada, si bien la intervención municipal se centró en garantizar la seguridad del acceso peatonal y restablecer la normalidad en la zona.

Servicios Públicos de Santa Cruz habilita el paso en la escalera de Valleseco donde la dana tiró un árbol

Servicios Públicos de Santa Cruz habilita el paso en la escalera de Valleseco donde la dana tiró un árbol

El pleno de Santa Cruz rechaza la moción de Vox contra la regularización extraordinaria de inmigrantes

El pleno de Santa Cruz rechaza la moción de Vox contra la regularización extraordinaria de inmigrantes

Santa Cruz de Tenerife tendrá todos los taxis en la calle a partir de marzo, 675 vehículos

Santa Cruz de Tenerife tendrá todos los taxis en la calle a partir de marzo, 675 vehículos

Dana en Tenerife: una veintena de vecinos, incomunicados en Valleseco por la caída de un árbol provocada por los vientos

Dana en Tenerife: una veintena de vecinos, incomunicados en Valleseco por la caída de un árbol provocada por los vientos

Lee EL DÍA por tan solo 20 € durante un año

Lee EL DÍA por tan solo 20 € durante un año

Las guarderías municipales de Santa Cruz de Tenerife ya son gratis

Las guarderías municipales de Santa Cruz de Tenerife ya son gratis

Dana en Tenerife: el comité del Servicio de Ayuda a Domicilio denuncia el riesgo al que se somete a diez trabajadoras en Anaga

Dana en Tenerife: el comité del Servicio de Ayuda a Domicilio denuncia el riesgo al que se somete a diez trabajadoras en Anaga

Santa Cruz incorpora el breakdance y el surf a su oferta deportiva

Santa Cruz incorpora el breakdance y el surf a su oferta deportiva
