Dana en Tenerife: el comité del Servicio de Ayuda a Domicilio denuncia el riesgo al que se somete a diez trabajadoras en Anaga

El comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado la situación vivida por diez trabajadoras destinadas a la zona rural de Anaga durante el temporal de viento y lluvia.

Según relatan, algunas empleadas se desplazaron desde las seis y media de la mañana hacia núcleos como Igueste de San Andrés, Roque Negro o Afur, pese a la escasa visibilidad y la presencia de árboles caídos en la vía. “Si no se puede ir, no se puede ir”, sostienen desde el comité, que considera que se puso en peligro la integridad de las profesionales.

Comunicación tardía

Aseguran que no fue hasta las 9.20 horas cuando se les indicó por mensaje que realizaran únicamente servicios esenciales y regresaran, una instrucción que, según señalan, no llegó a todas. Recuerdan además que en enero ya trasladaron a la Inspección de Trabajo audios y vídeos de episodios similares y que se les indicó que debía existir un protocolo específico para estos casos.

"Hemos solicitado realizar los servicios esenciales, mientras las compañeras están apostadas en la carretera dentro de su vehículo personal esperando que llegue la guagua para seguirla, ya que no se ve nada, además del fuerte viento, que empeora la situación e incrementa el riesgo", alertan desde el comité del Servicio de Ayuda a Domicilio su presidenta, Verónica González.

Respuesta municipal

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Charín González, asegura que nadie le ha comunicado esta situación denunciada por el comité.

“En cualquier caso, nosotros nos regimos siempre por las alertas oficiales y por las indicaciones de los responsables de seguridad y emergencias. Las situaciones de viento que se están produciendo afectan a toda la isla, no solo a Anaga, y las decisiones se adoptan conforme a esos criterios técnicos, como ocurre en otros municipios”, afirma la edil.

El comité insiste en que, ante alertas activas, deben suspenderse los servicios no esenciales en la denominada Anaga rural y priorizar la seguridad del personal.