Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue en directo el avance de la DANA en TenerifeQuiosco bar de la plaza Weyler cierraRey Harald V de Noruega recibe el altaEmergencia hídricaTerremoto de 4,1 en el volcán de EnmedioEmilio Cuevas
instagramlinkedin

Dana en Tenerife: el comité del Servicio de Ayuda a Domicilio denuncia el riesgo al que se somete a diez trabajadoras en Anaga

Las asistentes se trasladaron a la zona rural pese a la alerta por viento y lluvia y exigen la activación de un protocolo claro, mientras desde la Concejalía de Bienestar Social se desconoce esta situación del personal: "nos regimos por las alertas oficiales", asegura

Trabajadoras del Servicio de Ayunda a Domicilio esperan en el interior de su vehículo el paso de la guagua para seguirla ante la falta de visilibilidad en Anaga por la dana.

Trabajadoras del Servicio de Ayunda a Domicilio esperan en el interior de su vehículo el paso de la guagua para seguirla ante la falta de visilibilidad en Anaga por la dana. / El Día

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

El comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado la situación vivida por diez trabajadoras destinadas a la zona rural de Anaga durante el temporal de viento y lluvia.

Según relatan, algunas empleadas se desplazaron desde las seis y media de la mañana hacia núcleos como Igueste de San Andrés, Roque Negro o Afur, pese a la escasa visibilidad y la presencia de árboles caídos en la vía. “Si no se puede ir, no se puede ir”, sostienen desde el comité, que considera que se puso en peligro la integridad de las profesionales.

Comunicación tardía

Aseguran que no fue hasta las 9.20 horas cuando se les indicó por mensaje que realizaran únicamente servicios esenciales y regresaran, una instrucción que, según señalan, no llegó a todas. Recuerdan además que en enero ya trasladaron a la Inspección de Trabajo audios y vídeos de episodios similares y que se les indicó que debía existir un protocolo específico para estos casos.

"Hemos solicitado realizar los servicios esenciales, mientras las compañeras están apostadas en la carretera dentro de su vehículo personal esperando que llegue la guagua para seguirla, ya que no se ve nada, además del fuerte viento, que empeora la situación e incrementa el riesgo", alertan desde el comité del Servicio de Ayuda a Domicilio su presidenta, Verónica González.

Respuesta municipal

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Charín González, asegura que nadie le ha comunicado esta situación denunciada por el comité.

“En cualquier caso, nosotros nos regimos siempre por las alertas oficiales y por las indicaciones de los responsables de seguridad y emergencias. Las situaciones de viento que se están produciendo afectan a toda la isla, no solo a Anaga, y las decisiones se adoptan conforme a esos criterios técnicos, como ocurre en otros municipios”, afirma la edil.

Noticias relacionadas

El comité insiste en que, ante alertas activas, deben suspenderse los servicios no esenciales en la denominada Anaga rural y priorizar la seguridad del personal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santa Cruz de Tenerife amplia el plazo para que los chicharreros planteen ideas que mejoren la ciudad
  2. Santa Cruz de Tenerife prevé que en cuatro años el 30% de su población necesitará ayuda social
  3. Las multas por orinar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife aumentan un 1.350%: pasan de dos en 2025 a 29 en 2026
  4. Desaparecen en Santa Cruz de Tenerife doce inmuebles que iban a ser protegidos
  5. Los taxis en Santa Cruz de Tenerife se podrán pedir y reservar por WhatsApp a partir de agosto
  6. Santa Cruz de Tenerife abrirá el primer plazo de cobro de impuestos el 20 de mayo pero sin el recibo de la basura
  7. Santa Cruz suspende las licencias de todos los bienes incluidos en la aprobación inicial del Catálogo de Protección
  8. El asfaltado en la autovía de San Andrés obligará a cerrar un carril hasta finales de marzo

Dana en Tenerife: el comité del Servicio de Ayuda a Domicilio denuncia el riesgo al que se somete a diez trabajadoras en Anaga

Dana en Tenerife: el comité del Servicio de Ayuda a Domicilio denuncia el riesgo al que se somete a diez trabajadoras en Anaga

Una veintena de vecinos, incomunicados en Valleseco por la caída de un árbol provocada por los vientos de la dana

Una veintena de vecinos, incomunicados en Valleseco por la caída de un árbol provocada por los vientos de la dana

Santa Cruz incorpora el breakdance y el surf a su oferta deportiva

Santa Cruz incorpora el breakdance y el surf a su oferta deportiva

Santa Cruz recupera el Palacete de Coviella para formación

Santa Cruz recupera el Palacete de Coviella para formación

El dilema del calendario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 llega al pleno municipal

El dilema del calendario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 llega al pleno municipal

Peligra la participación de las murgas del Norte en el concurso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027

Peligra la participación de las murgas del Norte en el concurso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027

Lee EL DÍA por tan solo 20 € durante un año

Lee EL DÍA por tan solo 20 € durante un año

Las multas por orinar en el Carnaval de Santa Cruz aumentan un 1.350%: pasan de dos en 2025 a 29 en 2026

Las multas por orinar en el Carnaval de Santa Cruz aumentan un 1.350%: pasan de dos en 2025 a 29 en 2026
Tracking Pixel Contents