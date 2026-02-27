Santa Cruz de Tenerife tendrá todos los taxis en la calle a partir de marzo, 675 vehículos

El municipio de Santa Cruz de Tenerife tendrá todos los taxis en sus calles a partir del mes de marzo, es decir, 675 vehículos. El pleno del Ayuntamiento chicharrero ha aprobado este viernes, 27 de enero, la supresión del calendario semanal de paradas para los taxistas, con el que se establecen descansos obligatorios de las licencias en la capital.

En su momento, el colectivo mayoritario que representa al sector, Élite Taxi, consideró que había demasiados vehículos en la ciudad por lo que se debía crear un calendario de descansos, medida que fue aprobada por la Mesa del Taxi. En concreto, se establecieron turnos para que no todos los taxis operaran simultáneamente, con descansos en días distintos según las licencias pares e impares.

Sin embargo, una de las principales quejas de la ciudadanía en Santa Cruz de Tenerife con respecto al servicio del taxi en la capital es que es muy difícil encontrar un vehículo, sobre todo durante los fines de semana y festivos, y durante le horario nocturno.

A principios de febrero, el Ayuntamiento chicharrero y Élite Taxi, colectivo mayoritario del sector, alcanzaron un acuerdo para eliminar las restricciones del calendario de los taxistas en la ciudad. Para que este acuerdo se pudiera hacer efectivo tenía que aprobarse en el pleno, lo que ha sucedido este viernes.

Evaluación

La concejala delegada en materia de Transporte Público del Taxi, la nacionalista Gladis de León, explicó que antes de que termine el año se realizará una "revisión de la medida", evaluando las repercusiones. "Quiero aprovechar para agradecer el buen talante del colectivo, pues la supresión del calendario se acordó por unanimidad en una Mesa del Taxi extraordinaria, medida que ahora hemos traído al pleno", comentó la edil.

De esta manera, agregó, se da respuesta a la demanda de muchos ciudadanos que habían expresado la necesidad de contar con una mayor oferta de este servicio público en la capital. En un estudio realizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz se concluye que las principales quejas de la población con respecto al taxi en la capital son que hay pocos y que son caros.

Estudio

En las encuestas realizadas, y sobre la dificultad de encontrar un taxi, las menciones se concentran sobre todo en eventos (conciertos, fútbol o Carnaval, entre otros), en un 40%, y en los barrios, en un 36%. Les siguen los fines de semana y festivos (34%) y los días de lluvia (33%). En torno al 30%, se cita tanto la zona centro como las noches. En conjunto, casi dos de cada tres personas, aproximadamente un 65%, declara algún episodio de no disponibilidad de taxis. Así lo informó ayer la edil de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), durante la Mesa del Taxi.

Asimismo, en el estudio los ciudadanos quieren que el municipio cuente con empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC), como Uber o Cabify. La ciudadanía asocia la llegada de VTC con mejoras tangibles en la movilidad: más vehículos disponibles y menos tiempos de espera; precios más competitivos; y mayor cobertura en eventos, en los barrios, en horario nocturno y los días festivos.