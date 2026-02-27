Santa Cruz de Tenerife incorpora el breakdance y el surf adaptado a su oferta deportiva
La edil Alicia Cebrián anuncia que este año comenzarán las obras del primer Pump Track de la ciudad y la avenida Marítima recuperará su zona de skate
El Ayuntamiento de Santa Cruz incorporará este año, por primera vez, a su oferta de actividades físico-deportivas municipales el surf adaptado y el breakdance. Así lo destacó ayer la concejala responsable del área de Deportes, Alicia Cebrián, del PP, durante la presentación del presupuesto para 2026. Ésta apuntó que para el Consistorio chicharrero es una prioridad apostar por el deporte como herramienta para mejorar la calidad de vida de los vecinos y contribuir a su «felicidad», a través de la práctica deportiva y la actividad física, «desarrollando proyectos y programas deportivos con un marcado interés social».
Cebrián recordó que, en la actualidad, el Ayuntamiento, a través del programa Santa Cruz Entrena, ofrece numerosas actividades físico-deportivas «para todas las edades», entre las que se encuentran la gimnasia deportiva, el entrenamiento funcional, pilates, mantenimiento físico para adultos, bailes, natación e iniciación al skate. Como novedad este año, insistió la edil, se sumarán, «antes del verano», el breakdance y el surf adaptado. Con respecto a la primera actividad, aún se está buscando la localización adecuada para impartirla. Y en relación al surf adaptado para personas con movilidad reducida, Cebrián comentó que los cursos se impartirán, en un principio, en la playa de Las Teresitas, «aunque no descartamos que estas clases se sumen a las de surf de los cursillos de verano en Taganana».
Información
Toda la información relacionada con la oferta de actividades deportivas municipales, como las instalaciones donde se imparten los cursos, los horarios y las tarifas, así como las inscripciones, se puede consultar en la página web www.santacruzentrena.es. Asimismo, las personas interesadas también pueden acudir a la Oficina Móvil de Deportes, situada, hasta nuevo aviso, en la puerta de acceso del Pabellón Quico Cabrera.
Actuaciones que se iniciarán
El presupuesto del área municipal de Deportes para este año, que asciende a 7,6 millones de euros, también incluye, según lo resaltó la concejala Alicia Cebrián, la recuperación de la zona de skate de la avenida Marítima, que fue retirada para que se pudieran acometer las obras de refuerzo de los puentes situados en esta zona. La edil aseveró que esta zona de skate estará lista antes del verano y se reabrirá al público «con todos los nuevos y mejores elementos, como rampas y obstáculos».
Asimismo, la edil de Deportes aseguró que a lo largo de este año comenzará la construcción del primer Pump Track en el municipio chicharrero, que se ubicará, en concreto, en el barrio de Los Gladiolos. El Ayuntamiento volverá a licitar la contratación de las obras de este gran circuito destinado a la práctica de actividades físico-deportivas sobre ruedas, ya que el primer concurso público quedó desierto, pues no se presentó ninguna empresa. Este Pump Track costará 1,5 millones de euros, de los que el Gobierno canario aporta 1,3 millones y el Cabildo de Tenerife, 187.000 euros.
La mejora de la piscina de Las Retamas, la demolición de la grada de la piscina Acidalio Lorenzo, la mejora de la piscina Miguel Pintor y el cerramiento de la cancha cubierta de baloncesto del complejo deportivo de Las Delicias son otras de las actuaciones que se iniciarán este año desde la Concejalía de Deportes, tal y como lo afirmó la concejala del PP.
Obras que finalizarán
«Pero además de las obras que comenzarán en los próximos meses, también tenemos que destacar que 2026 será un año en el que veremos proyectos ya terminados, que empezaron a ejecutarse en ejercicios anteriores», manifestó Alicia Cebrián. Entre éstos se encuentran el Polideportivo de Taganana, los baños del campo de fútbol de San Joaquín, la mejora de la accesibilidad del Pancho Suárez, la mejora de la accesibilidad en la piscina municipal Acidalio Lorenzo, los nuevos vestuarios del Pabellón Municipal Quico Cabrera y la reforma del Pabellón Ana Bautista.
Con respecto a esta última obra, la edil informó de que los trabajos finalizarán en breve. «Hemos cambiado el parquet y mejorado la iluminación y el sistema de agua caliente sanitaria, con una inversión de 420.000 euros», agregó.
Contenedores en la playa de Las Teresitas
La edil de Deportes, Alicia Cebrián, del PP, comenta que el Ayuntamiento ha solicitado permiso a Costas para crear en la playa de Las Teresitas una «base» destinada a los deportes del mar. «Se trata de que tengan un espacio donde dejar sus materiales y practicar la actividad hasta que el Cabildo construya el Centro de Deportes del Mar de Tenerife, instalación que sustituirá al Cidemat», indica Cebrián. Ésta aclara que no se levantará en la playa de Las Teresitas ninguna edificación, sino que se instalarán contenedores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Santa Cruz de Tenerife amplia el plazo para que los chicharreros planteen ideas que mejoren la ciudad
- Santa Cruz de Tenerife prevé que en cuatro años el 30% de su población necesitará ayuda social
- Las multas por orinar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife aumentan un 1.350%: pasan de dos en 2025 a 29 en 2026
- Desaparecen en Santa Cruz de Tenerife doce inmuebles que iban a ser protegidos
- Los taxis en Santa Cruz de Tenerife se podrán pedir y reservar por WhatsApp a partir de agosto
- Santa Cruz de Tenerife abrirá el primer plazo de cobro de impuestos el 20 de mayo pero sin el recibo de la basura
- Santa Cruz suspende las licencias de todos los bienes incluidos en la aprobación inicial del Catálogo de Protección
- El asfaltado en la autovía de San Andrés obligará a cerrar un carril hasta finales de marzo