Santa Cruz de Tenerife incorpora el breakdance y el surf adaptado a su oferta deportiva

El Ayuntamiento de Santa Cruz incorporará este año, por primera vez, a su oferta de actividades físico-deportivas municipales el surf adaptado y el breakdance. Así lo destacó ayer la concejala responsable del área de Deportes, Alicia Cebrián, del PP, durante la presentación del presupuesto para 2026. Ésta apuntó que para el Consistorio chicharrero es una prioridad apostar por el deporte como herramienta para mejorar la calidad de vida de los vecinos y contribuir a su «felicidad», a través de la práctica deportiva y la actividad física, «desarrollando proyectos y programas deportivos con un marcado interés social».

Cebrián recordó que, en la actualidad, el Ayuntamiento, a través del programa Santa Cruz Entrena, ofrece numerosas actividades físico-deportivas «para todas las edades», entre las que se encuentran la gimnasia deportiva, el entrenamiento funcional, pilates, mantenimiento físico para adultos, bailes, natación e iniciación al skate. Como novedad este año, insistió la edil, se sumarán, «antes del verano», el breakdance y el surf adaptado. Con respecto a la primera actividad, aún se está buscando la localización adecuada para impartirla. Y en relación al surf adaptado para personas con movilidad reducida, Cebrián comentó que los cursos se impartirán, en un principio, en la playa de Las Teresitas, «aunque no descartamos que estas clases se sumen a las de surf de los cursillos de verano en Taganana».

Información

Toda la información relacionada con la oferta de actividades deportivas municipales, como las instalaciones donde se imparten los cursos, los horarios y las tarifas, así como las inscripciones, se puede consultar en la página web www.santacruzentrena.es. Asimismo, las personas interesadas también pueden acudir a la Oficina Móvil de Deportes, situada, hasta nuevo aviso, en la puerta de acceso del Pabellón Quico Cabrera.

Actuaciones que se iniciarán

El presupuesto del área municipal de Deportes para este año, que asciende a 7,6 millones de euros, también incluye, según lo resaltó la concejala Alicia Cebrián, la recuperación de la zona de skate de la avenida Marítima, que fue retirada para que se pudieran acometer las obras de refuerzo de los puentes situados en esta zona. La edil aseveró que esta zona de skate estará lista antes del verano y se reabrirá al público «con todos los nuevos y mejores elementos, como rampas y obstáculos».

Asimismo, la edil de Deportes aseguró que a lo largo de este año comenzará la construcción del primer Pump Track en el municipio chicharrero, que se ubicará, en concreto, en el barrio de Los Gladiolos. El Ayuntamiento volverá a licitar la contratación de las obras de este gran circuito destinado a la práctica de actividades físico-deportivas sobre ruedas, ya que el primer concurso público quedó desierto, pues no se presentó ninguna empresa. Este Pump Track costará 1,5 millones de euros, de los que el Gobierno canario aporta 1,3 millones y el Cabildo de Tenerife, 187.000 euros.

La mejora de la piscina de Las Retamas, la demolición de la grada de la piscina Acidalio Lorenzo, la mejora de la piscina Miguel Pintor y el cerramiento de la cancha cubierta de baloncesto del complejo deportivo de Las Delicias son otras de las actuaciones que se iniciarán este año desde la Concejalía de Deportes, tal y como lo afirmó la concejala del PP.

Obras que finalizarán

«Pero además de las obras que comenzarán en los próximos meses, también tenemos que destacar que 2026 será un año en el que veremos proyectos ya terminados, que empezaron a ejecutarse en ejercicios anteriores», manifestó Alicia Cebrián. Entre éstos se encuentran el Polideportivo de Taganana, los baños del campo de fútbol de San Joaquín, la mejora de la accesibilidad del Pancho Suárez, la mejora de la accesibilidad en la piscina municipal Acidalio Lorenzo, los nuevos vestuarios del Pabellón Municipal Quico Cabrera y la reforma del Pabellón Ana Bautista.

Con respecto a esta última obra, la edil informó de que los trabajos finalizarán en breve. «Hemos cambiado el parquet y mejorado la iluminación y el sistema de agua caliente sanitaria, con una inversión de 420.000 euros», agregó.