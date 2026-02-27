El pleno de Santa Cruz rechaza la moción de Vox contra la regularización extraordinaria de inmigrantes pero pide al Estado que evite que se "cuelen quinquis"
La formación de ultraderecha rechaza las propuestas para el Día de la Mujer y la adhesión al protocolo de prevención de las violencias sexuales en locales de ocio nocturno
El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechazó este viernes, 27 de enero, la moción de Vox contra la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes impulsada por el Consejo de Ministros. El portavoz de la formación de ultraderecha en la capital chicharrera, Alejandro Gómez, asegura que este tipo de medidas generan un efecto de llamada permanente, así como "un incremento de la inseguridad y el deterioro de la convivencia, y una tensión en los servicios de la ciudadanía, como educación o sanidad".
El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, denunció los argumentos de Vox, pero si exigió al Gobierno central que "mire con lupa" los antecedentes penales de los inmigrantes antes de concederles la nacionalidad. "Lo que realmente le preocupa a la gente es que se pueda colar mucho quinqui o delincuente", apuntó. Por su parte, el PP en el Consistorio chicharrero ofreció a Vox un acuerdo para apoyar la moción, que pasaba por la retirada de "todos los comentarios racistas" contenidos en la exposición de motivos, según lo indicó la edil del PP Zaida González, responsable del área de Urbanismo. Gómez respondió que no eliminaría nada de su moción.
La portavoz del PSOE, Patricia Hernández, y el portavoz de CC, José Alberto Díaz Estébanez, fueron bastantes más duros con los concejales de Vox, asegurando que sentían vergüenza ajena por lo que estaban escuchando, y acusando a la formación de ultraderecha de difundir mensajes de odio y miedo.
Pero éste no fue el único momento tenso que vivió este viernes el pleno de Santa Cruz protagonizado por el enfrentamiento entre el grupo municipal Vox y el resto de partidos (el equipo de Gobierno, formado por CC y PP, y el PSOE, también en la oposición). La formación de ultraderecha también provocó el enfado del resto de la Corporación local al rechazar las mociones por el Día Internacional de la Mujer y la adhesión al protocolo del Cabildo de prevención de las violencias sexuales en locales de ocio nocturno.
