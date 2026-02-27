Las guarderías municipales de Santa Cruz de Tenerife ya son gratis

Las guarderías municipales de Santa Cruz de Tenerife serán gratuitas a partir del mes de marzo. El pleno del Ayuntamiento chicharrero aprobó este viernes, 27 de marzo, la derogación de la ordenanza municipal reguladora de la tarifa para la prestación del servicio de escuelas infantiles. La edil de Educación, la nacionalista Charín González, indicó que la derogación de esta normativa será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en los próximos días, momento a partir del cual los padres ya no tendrán que pagar por este servicio municipal.

La gratuidad de las guarderías infantiles de Santa Cruz lleva anunciándose desde principios del año pasado. La previsión era que la medida fuese aprobada por el pleno en septiembre de 2025, pero la tramitación del expediente se ha retrasado. La concejala de Educación culpó al grupo municipal socialista de dicho retraso, pues éste presentó alegaciones al expediente. Sin embargo, la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, denunció este viernes que "todo lo que toca Charín González se retrasa", por lo que en lo que ha sucedido no tiene nada que ver su partido. "Lo único que pedimos es que se corrigiera un párrafo para que quedara claro que el servicio sería gratuito para las familias", apuntó.

Santa Cruz de Tenerife cuenta, en la actualidad, con dos guarderías municipales, Faina, ubicada en el barrio de Ofra, y Tara, situada en el barrio de Añaza, que disponen de 140 plazas para niños de entre 0 y 3 años. La concejala de Educación destacó que con la gratuidad de este servicio, el Consistorio chicharrero busca eliminar las barreras económicas que aún tienen muchas familias para escolarizar a sus hijos en las escuelas infantiles.

"Asimismo, queremos adaptarnos al camino iniciado por el Gobierno canario para que la educación de 0 a 3 años sea gratis. La escolarización de 0 a 3 años es vital para la conciliación familiar y, con esta decisión, el Ayuntamiento se pone del lado de las familias", manifestó Charín González.

Hasta ahora, la tarifa que pagan las familias depende de las rentas que reciban. De esta manera, el coste mensual de las escuelas infantiles oscila entre los 14,90 y los 298 euros. Se da prioridad a los padres que trabajan, para que puedan conciliar la vida familiar con la laboral.