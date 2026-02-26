Santa Cruz de Tenerife recupera el Palacete de Coviella para formación
El Servicio Insular de Atención a la Mujer (SIAM) del Cabildo se trasladará a otras dependencias
El Palacete de Coviella, situado en la calle Francisco de Aguiar y Aguiar, en el santacrucero barrio de El Perú, se convertirá en sede de formación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Así lo ha confirmado el concejal responsable de Infraestructuras y Patrimonio, Javier Rivero, quien señala que se encargará de su gestión la Sociedad de Desarrollo.
En la actualidad, el Palacete de Coviella, inmueble que pertenece al Consistorio chicharrero, está ocupado por el Servicio Insular de Atención a la Mujer (SIAM), un recurso especializado del Cabildo destinado a informar, asesorar e intervenir con víctimas de violencia de género. A través del IASS (Instituto de Atención Social y Sosiosanitaria) se presta una atención integral a la mujer, incluida atención a las agresiones sexuales, que comprende en todo caso asesoramiento y acompañamiento especializado y coordinado en las áreas social, jurídica y psicológica, así como laboral e intervención con menores, en los casos en que proceda.
El Cabildo, que usa este inmueble a raíz de un convenio firmado con el Ayuntamiento chicharrero, ha decidido trasladar el SIAMa otras instalaciones debido a que el Palacete de Coviella «no es un espacio accesible». De momento, y según fuentes de la Corporación insular, no se ha decidido la ubicación alternativa. Una vez que se produzca el traslado, y según insiste el concejal de Patrimonio de Santa Cruz, el Consistorio recuperará el Palacete para actividades de formación.
Vecinos de El Perú muestran su preocupación porque creen que también se trasladará al Palacete el recurso de dispensación de metadona de la Asociación San Miguel. La edil del Distrito Salud-La Salle, Zaida González, señala que uno de los locales de San Miguel situados en Salamanca, el que pertenece al Cabildo, será reformado, por lo que el personal se trasladará a otro espacio de forma temporal, pero no será el Palacete.
