Las multas por orinar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife aumentan un 1.350%: pasan de dos en 2025 a 29 en 2026

El número de multas interpuestas durante el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife por orinar en la calle se ha incrementado un 1.350%, pues se ha pasado de sólo dos sanciones registradas en 2025 a las 29 que la Policía Local chicharrera ha levantado este año. Esto significa que el número de actas tramitadas por esta infracción durante la fiesta chicharrera se ha multiplicado por 14,5 en un año. En 2024, cuando el Ayuntamiento comenzó a sancionar por este motivo, sólo se puso una multa.

La concejala de Seguridad en el Consistorio capitalino, la nacionalista Gladis de León, ha admitido que, para estos Carnavales, los agentes de la Policía Local recibieron la instrucción de estar más pendientes de este acto incívico y, por ello, han aumentado las multas. La edil pone en valor el esfuerzo realizado por los efectivos en este sentido, porque no es fácil pillar a los carnavaleros miccionando en la calle, ya que los agentes no pueden estar detrás de todos aquellos que deciden ir a buscar un rincón de la ciudad donde hacerlo.

Cuantías

Gladis de León asegura que el Ayuntamiento, a través del área de Seguridad, seguirá persiguiendo esta conducta incívica durante el Carnaval chicharrero, con el objetivo de acabar con ella, con poner fin al olor a orines en Santa Cruz y a los charcos que cubren las calles durante la fiesta. Las cuantías de estas sanciones pueden llegar hasta los 2.000 euros, según lo confirma la concejala nacionalista.

Detalles

Los datos facilitados desde el área de Seguridad detallan que de los 29 expedientes sancionadores incoados durante los bailes en la calle, tres multas se interpusieron el primer sábado de Carnaval, el 14 de febrero; cinco durante el primer Carnaval de Día, el domingo 15; seis, durante la madrugada del Lunes de Carnaval, el día 17; y un total de 16 en el Carnaval de Día de Piñata, el sábado 21.

Pena

"La verdad es que nos da mucha pena que tengamos que sancionar a la gente por esto, habiendo baños en la calle. Estamos incrementando el número de multas para que los ciudadanos sean conscientes de que esto no se puede hacer en la vía pública. Es que hubo carnavaleros que orinaban en la calle con un aseo al lado", apunta la concejala de Seguridad.

Más baños

Ésta también reconoce que se debería analizar si es necesaria la instalación de más baños públicos para el Carnaval chicharrero, "pues cada vez son más las personas que disfrutan de nuestra fiesta". "Nuestra idea es trabajar en el incremento de los aseos, para que no se tenga que hacer tanta cola, fundamentalmente las mujeres, y seguir multando por orinar en la calle", comenta Gladis de León.

La edil de Seguridad también aprovecha para destacar el trabajo realizado por el servicio de limpieza de la ciudad, responsabilidad del área de Servicios Públicos, que dirige el edil Carlos Tarife, del PP. "A la mañana siguiente de los bailes, las calles han estado limpias y sin olor a orines", agrega.

Ordenanza

Cuando entró en vigor la nueva Ordenanza Municipal de Limpieza y Recogida de Residuos en Santa Cruz, en enero de 2023, el concejal de Servicios Públicos advirtió de que la nueva normativa, que incluye, entre otras, la prohibición de orinar en la vía pública, no se dejaría de aplicar durante la celebración del Carnaval. Sin embargo, en 2024, sólo se puso una sanción, y en 2025, dos. Ya este año, se ha llegado a las 29 multas, tras la instrucción que recibió la Policía Local chicharrera.