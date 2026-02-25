Santa Cruz de Tenerife amplia el plazo para que los chicharreros planteen ideas que mejoren la ciudad

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ampliado el plazo para que los chicharreros puedan plantear ideas y proyectos que mejoren la ciudad, en el marco de la elaboración de la denominada Agencia Urbana Local, con la que se pretende mejorar la vida de la población y fomentar un desarrollo urbano sostenible.

En concreto, y debido a la escasa participación registrada hasta el momento, con solo 38 propuestas, el Consistorio ha decidido extender hasta el próximo 13 de marzo la segunda y última fase del proceso de intervención ciudadana para elaborar la Agenda Urbana de la capital tinerfeña, a través de la cual se diseñará el modelo de ciudad del futuro.

Esta fase de participación ciudadana se inició el pasado 22 de enero y estaba previsto, en un principio, que finalizara el 13 de febrero. Sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido ampliar el plazo por un mes más, para poder recoger más aportaciones de los vecinos, así como de agentes sociales y económicos sobre movilidad, vivienda, medio ambiente, economía, cultura, inclusión social y sostenibilidad. Éstas podrán realizarse vía online, en la web municipal.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explica que estas propuestas se recogerán en el documento definitivo. "Estamos en un momento determinante, porque ahora es cuando la ciudadanía tiene la oportunidad de influir directamente en el diseño del modelo de ciudad que queremos para los próximos años. La Agenda Urbana no puede construirse sin la voz de quienes viven y sienten Santa Cruz cada día", agrega.

Por su parte, el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, explica que el Consistorio quiere que esta fase sea lo más amplia y representativa posible. "Estamos recogiendo propuestas tanto del tejido asociativo como de vecinos a título individual, porque todas las perspectivas suman a la hora de diseñar una ciudad más habitable, eficiente e inclusiva".

Propuestas

Entre las ideas que hasta ahora han planteado los vecinos se encuentran la entrega de 2.000 euros a cada comercio para que se modernicen y cuenten con tienda online, la implantación de microbuses en Anaga para dejar el coche en San Andrés, la mejora del transporte público de las guaguas, la ampliación del tranvía, la limpieza con métodos avanzados tecnológicos de los grafitis y la celebración de un mercado artesano junto a la calle Castillo.