‘Medalla’ para la labor consular en Tenerife

Desde el establecimiento del primer consulado del Reino Unido en Tenerife, en el siglo XVIII, han transcurrido más de 200 años de presencia consular en la Isla, favorecida por el carácter de capital de Canarias que tuvo Santa Cruz de Tenerife hasta la división provincial de 1927, por la importancia del Puerto y el comercio, por la exportación frutera y, en los últimos sesenta años, por la importancia del turismo. El consulado británico fue así el primero en asentarse en la Isla, marcando el inicio de una larga tradición de representación diplomática y comercial en la Isla. En la actualidad, el Cuerpo Consular Acreditado de Santa Cruz de Tenerife está formado por más de una treintena de consulados, cuya labor quiere reconocer el Ayuntamiento chicharrero entregándole la Medalla de Oro de la Ciudad, en un acto que tendrá hoy en la sede central del Consistorio.

Esta distinción se otorga por la contribución directa de los cónsules y del cuerpo consular al fortalecimiento de las relaciones internacionales, la atención a la ciudadanía y la promoción de la diversidad cultural, según lo ha destacado el Ayuntamiento capitalino. El decano del Comité Ejecutivo del Cuerpo Consular Acreditado de Santa Cruz de Tenerife, Stanley Leopold Weytjens, cónsul honorario de los Países Bajos, manifiesta que este acto tiene para la citada institución una «profunda carga emocional». «No solo nos honra a quienes hoy ejercemos nuestras funciones en estas islas, sino que también reconoce la labor de quienes nos precedieron y dedicaron su esfuerzo al servicio y al fortalecimiento de los vínculos entre nuestros pueblos. Recibir la Medalla de Oro de Santa Cruz de Tenerife es para todos nosotros un honor y una muestra del afecto y la consideración de esta ciudad hacia el Cuerpo Consular. La recibimos con gratitud y con el firme compromiso de seguir trabajando al servicio de la sociedad canaria», añade.

El consulado británico fue el primero en asentarse en la Isla, en el siglo XVIII

La provincia de Santa Cruz de Tenerife acoge actualmente 39 representaciones consulares extranjeras, distribuidas entre consulados generales, consulados y viceconsulados, «lo que refleja la importancia diplomática, comercial y cultural de la Isla», explica el decano. Esta diversidad de representaciones consulares «subraya el papel de la provincia como punto estratégico de encuentro internacional en el Atlántico, así como la estrecha colaboración con los distintos países que mantienen aquí su presencia oficial».

Uno de los principales objetivos de los consulados consiste en proteger y asistir a los ciudadanos de sus países en la Isla. Se brinda ayuda directa en situaciones de emergencia, accidentes, circunstancias graves o detenciones, «ofreciéndoles orientación y apoyo durante momentos de crisis». Se gestionan trámites y servicios administrativos, incluyendo el acompañamiento en casos de pérdida o robo de documentos y la emisión de documentos de emergencia.

Asimismo, y según apunta el decano, los consulados contribuyen al fomento de relaciones económicas y culturales, apoyando el comercio y la inversión entre las islas y los países de origen, promoviendo intercambios culturales y educativos. «Los consulados están en continuo contacto y coordinación con las embajadas de sus países de origen para garantizar una actuación eficaz y alineada con la política exterior».

El Cuerpo Consular Acreditado acoge actualmente 39 representaciones consulares

Casi la mitad de las sedes consulares que existen en la Isla se localizan en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de los consulados de Argentina, Bélgica, Chile, Ecuador, Francia, Guatemala, Honduras, India, Irlanda, Noruega, Perú, Portugal, Reino Unido, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, República Eslovaca y Uruguay.

También forman parte del Cuerpo Consular los consulados de Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Cabo Verde, Dinamarca, Federación de Rusia, Finlandia, Hungría, Islandia, Italia, Lituania, México, Países Bajos, República Checa, Rumanía, Serbia, Suiza y Tailandia.

El Cuerpo Consular actúa como punto de encuentro, representación y cooperación entre los países miembros y las administraciones e instituciones locales, «fomentando las buenas relaciones entre las naciones representadas».