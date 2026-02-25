Desaparecen en Santa Cruz de Tenerife doce inmuebles que iban a ser protegidos

Doce inmuebles situados en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con valores para ser protegidos han desaparecido, tras ser demolidos o por derrumbe. Éstos estaban recogidos en el borrador del Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de la capital chicharrera, documento que fue aprobado de manera inicial por el Ayuntamiento el 28 de enero.

«En el tiempo transcurrido entre la elaboración del documento borrador, en 2020, y la redacción del actual catálogo, aprobado inicialmente hace unas semanas, algunos inmuebles han desaparecido o bien por solicitud de licencia de demolición, ya que no contaban con una protección vigente, o por derrumbe. Al realizar el trabajo de campo y las visitas a los bienes propuestos en el borrador se ha comprobado que doce inmuebles ya no existe», se explica en el propio documento técnico.

En concreto, se trataba de las edificaciones situadas en el número 60 de la calle Prosperidad, 1 de Reyes Católicos, 50 de Duggi, 13 de Galcerán, 39 de Sabino Berthelot (Vivienda Sociedad Constructora), 38 de Miraflores (antiguo Hotel Coral), 25 de Carmen Monteverde (Casa Pérez Soto), números 16 y 27 de Santa Rosalía, 52 de La Rosa, y números 123 y 125 de la calle San Francisco.

Por otro lado, otros inmuebles han sido descartados por la pérdida de su valor patrimonial, como el Hospital Febles Campos, el Pasaje Agulo y las casas terreras de la calle Asiria, en Vistabella.

El nuevo catálogo, que fue aprobado de forma inicial el 28 de enero, puede consultarse en internet, en las páginas web municipales https://www.urbanismosantacruz.es/es y https://www.santacruzdetenerife.es.

El nuevo Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales recoge un total de 787 bienes arquitectónicos de titularidad pública o privada, 674 más que los incluidos en el catálogo vigente del Plan General de Ordenación (PGO) de 2005 y 518 bienes más que los contemplados en el documento del PGO de 2013, actualmente anulado, según informa la edil de Urbanismo, Zaida González.

Entre dichos bienes se encuentran el Hospital San Juan de Dios, el Cine Víctor, el Hotel Contemporáneo, la Casa Cuna, la sede del Instituto Tecnológico de Canarias (antigua Litografía Romero), el Mercado de la Abejera, el Molino del Gofio de La Salud, el Almacén de Cepsa, el Cine Teatro Baudet, el Colegio Oficial de Médicos, el Colegio Isabel La Católica, Radio Nacional de España, la Fábrica de Tabacos Victoria y la antigua sede de la Compañía Telefónica.

Asimismo, el documento protege numerosas viviendas públicas y privadas, como las casas terreras de la Rambla de Santa Cruz, que incluyen el histórico estanco Conchita. En concretos, las viviendas o casas catlogadas se sitúan en los barrios de San Andrés, Vistabella, Villa Benítez, Las Cabritas, Las Delicias, Ballester, Cruz del Sero, El Perú, Tío Pino, García Escámez, La Salud, Buenavista, El Chapatal, Uruguay, Duggy, Zona Rambla, La Salle, Ifara, Las Mimosas, Cuatro Torres, San Sebastián, Zona Centro, El Toscal, Urbanización Anaga, Los Lavaderos, El Cabo, La Alegría, María Jiménez y Salamanca.

En total, este documento técnico cuenta con 1.057 fichas catalogadas. A los 787 bienes arquitectónicos se suman cinco ámbitos de protección ambiental urbana, como las barriadas La Victoria y García Escámez; 14 obras de ingeniería, como el Puente Galcerán y la Batería de San Andrés; nueve espacios urbanos significativos, como la plaza del Príncipe y la avenida Reyes Católicos; 21 elementos urbanos, como el Monumento a los Caídos y la antigua puerta de Herradura del estadio Heliodoro Rodríguez López; 78 elementos de patrimonio natural vivo, como la masa arbórea del Palmétum y las jacarandas de la calle San Sebastián;37 elementos de patrimonio etnográfico edificado, como la iglesia de San Pedro Apóstol y el Molino de Llano del Moro.

Asimismo, se protegen 53 bienes arqueológicos, como grabados rupestres en Acorán y cuevas en El Tablero; 51 elementos etnográficos, como la presa de Cueva Bermeja y el pozo del barranco de Las Huertas; y dos elementos de interés paleontológico, la playa de Las Teresitas e Igueste de San Andrés.

A este conjunto de bienes se suman, además, los 195 inmuebles ya catalogados en el Plan Especial de Protección del Barrio de El Toscal, así como aquellos que deberán incorporarse a los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos del Barrio de Los Hoteles–Pino de Oro y de Antiguo Santa Cruz. Asimismo, el sistema de protección patrimonial del municipio se completa con los bienes incluidos en el Plan Especial del Puerto y los contemplados en el Plan Especial del Parque Rural de Anaga, ámbitos que cuentan con instrumentos específicos de ordenación y protección.