Vecinos de Santa Cruz muestran su preocupación ante un vertido en el litoral de San Andrés

El Ayuntamiento chicharrero confirma, tras enviar a los inspectores municipales, que se trata de una "fuga" de Emmasa

Aguas fecales en San Andrés

Aguas fecales en San Andrés

María Pisaca

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

Vecinos del pueblo de San Andrés, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, muestran su preocupación ante un vertido en el litoral. En concreto, la mancha se sitúa junto al Puente de Colores, que cruza la desembocadura del barranco de El Cercado y que une el pueblo con la Playa de Las Teresitas, a la altura de la zona en la que se situaba la Cofradía de Pescadores.

El Ayuntamiento chicharrero, a través del área de Servicios Públicos, confirma, tras enviar a los inspectores municipales, que se trata de una "fuga" de Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife), sobre la que el Consistorio no proporciona más información de momento. En un principio, desde Servicios Públicos se comentó que el vertido podría proceder de un barco.

Los vecinos creen que se trata de aguas negras procedentes de la EBAR (estación de bombeo de aguas residuales), porque, y según cuentan, hay un "fuerte olor a aguas de cloaca en la desembocadura del barranco".

