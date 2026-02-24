Santa Cruz suspende las licencias de todos los bienes incluidos en la aprobación inicial del Catálogo de Protección

La aprobación inicial del Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife se somete a información pública durante el plazo de un mes, que se computará des de este miércoles 25 de febrero.También desde el miércoles el Ayuntamiento chicharrero suspende el otorgamiento de licencias para parcelación de terrenos, obras de edificación y demolición de todos los bienes incluidos en el catálogo. Esta medida se extinguirá con la aprobación definitiva del documento y, en todo caso, por el transcurso del plazo de dos años.

El catálogo puede consultarse en las páginas web municipales https://www.urbanismosantacruz.es/es y https://www.santacruzdetenerife.es. Durante este periodo de información pública, los afectados podrán presentar las alegaciones y sugerencias que consideren. Deberán hacerlo, de forma presencial o electrónicamente, en el registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el número 40 de la avenida Tres de Mayo. En caso de presentación presencial, el horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas.

El catálogo también se somete al trámite de consulta de las administraciones públicas afectadas y al trámite de informe sectorial preceptivo. Con respecto a la suspensión de licencias, la Gerencia Municipal de Urbanismo informa de que aquellos que estén en contra podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Consistorio o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Justicia.

Este nuevo Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales recoge un total de 787 bienes catalogados, 674 más que los incluidos en el catálogo vigente del Plan General de Ordenación (PGO) de 2005 y 518 bienes más que los contemplados en el documento del PGO de 2013, actualmente anulado. Entre las incorporaciones destacan la Casa Cuna; la sede del Instituto Tecnológico de Canarias (antigua Litografía Romero); las casas terreras de la Rambla de Santa Cruz, que incluyen el histórico estanco Conchita; el cine Víctor; el pabellón Ana Bautista o la Estación Marítima. Asimismo, se encuentran numerosas viviendas públicas y privadas.

En total, el nuevo cuenta con 1.057 fichas. Además de los inmuebles y los espacios urbanos, se incluyen elementos de patrimonio natural vivo, es decir, espacios naturales de alto valor ecológico. "Esto supone un incremento muy significativo de la protección patrimonial en el municipio. Santa Cruz da un paso firme hacia la protección efectiva de su patrimonio cultural, reforzando su identidad y garantizando su conservación para las generaciones futuras", apunta la concejala de Urbanismo, Zaida González.

A este conjunto de bienes se suman, además, los 195 inmuebles ya catalogados en el Plan Especial de Protección del Barrio de El Toscal, así como aquellos que deberán incorporarse a los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos del Barrio de Los Hoteles–Pino de Oro y de Antiguo Santa Cruz. Asimismo, el sistema de protección patrimonial del municipio se completa con los bienes incluidos en el Plan Especial del Puerto de Santa Cruz y los contemplados en el Plan Especial del Parque Rural de Anaga, ámbitos que cuentan con instrumentos específicos de ordenación y protección.

(Habrá ampliación)