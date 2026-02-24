Un atasco en la red de alcantarillado por "residuos inadecuados" causa el vertido en San Andrés

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa de que el vertido localizado en el litoral del pueblo de San Andrés se debe a un atasco en la red de saneamiento, provocado por la acumulación de "residuos inadecuados". El área de Servicios Públicos indica que desde el Consistorio y desde Emmasa (Empresa Mixta de Aguas) se ha actuado de manera inmediata, controlando el vertido.

Éste se produjo en las proximidades del Puente de Colores, junto a la playa de Las Teresitas, y llegó al barranco, así como a la franja litoral. "Los equipos técnicos se desplazaron de inmediato al lugar para contener la salida de agua, retirar los residuos acumulados y restablecer el funcionamiento normal de la red. Actualmente, la situación está controlada y se mantiene la supervisión en la zona", afirma el Ayuntamiento.

Las primeras comprobaciones apuntan a que el origen del incidente fue un atasco en la red de saneamiento provocado por la acumulación de residuos que "no deben arrojarse al alcantarillado, especialmente toallitas húmedas y grasas, que con el tiempo generan obstrucciones en la red", señala la Corporación local.

Según la ordenanza reguladora del uso y vertido a la red de alcantarillado, quedan prohibidos los vertidos al sistema de alcantarillado de todos los compuestos, materiales y residuos que provoquen o puedan provocar obstrucciones con el flujo de la red de alcantarillado o que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales.

Se incluyen grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carnazas, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, diatomeas filtrantes, cal apagada, residuos de hormigones y lechadas de cemento o aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras, mármol, metales, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, alquitrán, así como residuos y productos alquitranados procedentes de operaciones de refino y destilación, residuos asfálticos y de procesos de combustiones, aceites lubricantes usados, minerales o sintéticos, incluyendo agua-aceite, emulsiones, agentes espumantes y en general todos aquellos sólidos de cualquier procedencia con tamaño superior a 1,5 centímetros en cualquiera de sus tres dimensiones.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, indica que desde el primer momento en que se tuvo constancia del vertido se activó el protocolo correspondiente para actuar con la máxima rapidez y minimizar cualquier afección al entorno natural y al litoral de San Andrés. "La prioridad ha sido contener la incidencia y garantizar la seguridad y la salubridad en la zona".

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, asegura que en cuanto se detectó la incidencia, los equipos actuaron con rapidez para controlar la situación lo antes posible. "El sistema funciona correctamente, pero cuando se acumulan materiales que no están pensados para la red, como toallitas húmedas o restos de grasa, se pueden producir colapsos que terminan generando este tipo de situaciones", añade

El Ayuntamiento asegura que se trata de un episodio puntual y solicita la colaboración ciudadana para evitar estos problemas. El Consistorio asegura que se realizará un seguimiento técnico de la zona y labores de mantenimiento preventivo en la red, en coordinación con Emmasa.