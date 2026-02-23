Santa Cruz de Tenerife prevé que en cuatro años el 30% de su población necesitará ayuda social

El 22% de la población de Santa Cruz de Tenerife, es decir, más de 46.650 personas, necesita en la actualidad ayuda social. El Ayuntamiento prevé que, en cuatro años, ese porcentaje crezca hasta el 30%, lo que supondrá más de 63.620 chicharreros. Así se desprende del Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales 2026-2030 que presentó este lunes, 23 de febrero, el Consistorio chicharrero, en el que también se alerta del envejecimiento de la población. Y es que por cada 100 menores de 16 años, hay 186 mayores de 65 años, un 25% del número total de habitantes, "lo que es un índice muy elevado". Para afrontar esta situación y la vulnerabilidad de la ciudadanía, y según lo destacaron el alcalde, José Manuel Bermúdez, y la edil de Atención Social, Charín González, este plan establece una inversión anual de 32 millones de euros y 60 acciones durante estos cinco años.

Entre dichas acciones se encuentran la descentralización y mejora del modelo de atención para las personas sin hogar, creando pequeños centros de acogida en el área metropolitana (Santa Cruz y La Laguna), así como impulsando soluciones habitacionales y acompañamiento personalizado; el desarrollo de programas de prevención para las adicciones; la simplificación administrativa de ayudas individuales a la discapacidad, así como el apoyo para la vida independiente; la implantación de una estrategia municipal de salud mental infantojuvenil, así como el refuerzo del apoyo a familias y la creación de nuevos centros de día. En concreto, para los mayores, se desarrollará un "sistema diverso de ayuda a domicilio, para llegar a más personas y ampliar los servicios", y se pondrán en marcha programas contra la soledad no deseada y para el envejecimiento activo, entre otros proyectos. Para el trabajo social de zona, se implantará un modelo de atención integral centrada en la persona y se reducirá la carga administrativa, y para la tramitación de informes y ayudas, se impulsará la optimización tecnológica y "se mejorarán los procedimientos".

El alcalde de Santa Cruz destacó la importancia de este documento, pues, y según apuntó, se trata de un instrumento de planificación integral que marcará la hoja de ruta y la actividad de la política social municipal durante el próximo quinquenio, "reforzando la protección social en el municipio". Señaló que el plan tiene como finalidad consolidar un sistema público más próximo, equitativo, innovador y orientado a resultados. "No es sólo un documento técnico, sino una declaración política clara sobre el modelo de ciudad que queremos consolidar: una Santa Cruz que no deja a nadie atrás y que sitúa a las personas en el centro de la acción pública". En este sentido, anunció que se incrementará la plantilla destinada a la atención social.

Eso sí, el regidor chicharrero solicitó la colaboración del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, sobre todo con respecto al sinhogarismo y en la atención de las personas mayores. "La ciudad afronta desafíos complejos vinculados al envejecimiento poblacional y los cambios demográficos. El Ayuntamiento asume un liderazgo claro en la planificación social, reforzando la coordinación con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para garantizar una respuesta integral y coherente dentro del sistema público canario", aseveró Bermúdez.

Perfil de la persona usuaria

Por su parte, la concejala de Atención Social resaltó que este plan incorpora un diagnóstico exhaustivo de la realidad socioeconómica del municipio, "que nos permite definir las acciones necesarias". En este sentido, informó de que Santa Cruz de Tenerife es una ciudad envejecida, con un elevado índice de envejecimiento y una tasa de dependencias del 31%. Señaló que el perfil de la persona usuaria de los Servicios Sociales municipales es mujer de nacionalidad española, mayor de 50 años y menor de 25, con estudios de nivel de secundaria o inferiores, con rentas entre los 500 y los 800 euros mensuales. Según el estudio del plan, los usuarios residen mayoritariamente en los barrios de Añaza y Barranco Grande.