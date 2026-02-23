Santa Cruz de Tenerife planea crear un carril bici en el paseo peatonal de la Rambla

El Ayuntamiento chicharrero estudia crear un carril para bicicletas y patinetes en la Rambla de Santa Cruz. Así lo ha anunciado el concejal de Servicios Públicos, Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife, del PP, quien aclara que no sería un carril segregado, es decir, situado en la calzada, sino que se habilitaría en el paseo peatonal de la Rambla.

En concreto, la intención del Consistorio capitalino es que el nuevo espacio para los vehículos de movilidad personal (VMP) se implante en el tramo comprendido entre el Hotel Mencey y la avenida de Anaga. Precisamente, el carril bici sería similar al que ya existe en dicha avenida, según lo afirma Carlos Tarife.

«Esta zona es bastante transitada por bicicletas, conducidas sobre todo por menores. El problema es que existe una gran pendiente en este tramo de la Rambla, por lo que sería conveniente crear un carril bici en el mismo paseo, en el que, en la actualidad y sin zona específica habilitada, no se puede circular ni con bicicleta ni con patinete, porque lo prohíbe la normativa. Y si se va por la calzada, con el resto de vehículos a motor, resulta peligroso por la gran pendiente existente», manifiesta el también prime teniente de alcalde.

Carlos Tarife matiza que este año el área de Servicios Públicos encargará un estudio sobre la creación de este carril bici en la emblemática Rambla de Santa Cruz, para lo que el presupuesto de 2026 incluye una partida de 15.000 euros. «Una vez elaborado el estudio, redactaremos una propuesta y se la remitiremos al área de Movilidad (que dirige la edil Evelyn Alonso, de CC), que tendrá la última palabra en este asunto», afirma el concejal del PP.

Desmantelamiento

Éste insiste en que no se trata de un carril bici en la calzada, junto a los coches, como los carriles segregados que se habilitaron en algunas calles de la zona centro de la ciudad y que han sido retirados por decisión judicial. En concreto, y a raíz de la denuncia presentada ante los tribunales por la Asociación de Vecinos El Perenquén, la Red Ciclable en el centro ha sido desmantelada en las calles de Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás, donde se han establecidos otros usos, como plazas de aparcamiento para la actividad de carga y descarga; estacionamientos para motos y para personas con movilidad reducida (PMR);y reservados para distintas entidades y hoteles.

El primer teniente de alcalde aprovecha para recordar que el área de Infraestructuras del Consistorio también está trabajando, junto al Cabildo y a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en el proyecto de carril bici desde el Club Náutico hasta Santa Andrés y la playa de Las Teresitas, para poder sacarlo adelante.

Teleférico

Carlos Tarife anunció el estudio sobre un carril bici en el paseo peatonal de la Rambla de Santa Cruz durante la presentación del presupuesto del área Planificación Estratégica para 2026, en el que también se incluye el encargo a Gesplan para que redacte el proyecto del teleférico de la capital chicharrera, entre el centro de la ciudad y el Parque de Las Mesas.

«Ésta es una actuación a la que no renunciamos y continuamos trabajando en ella. Una vez que tengamos el proyecto, buscaremos la financiación necesaria. Estimamos que el teleférico costará unos 17 millones de euros. Quiero destacar que Granada consiguió dinero europeo para su teleférico», señaló el concejal del PP.

Para el teleférico del municipio de Santa Cruz de Tenerife, y según informó el edil Carlos Tarife, en principio se establece un modelo de «telecabina monocable desembragable», que consiste en una instalación de movimiento continuo cuyas cabinas se desenganchan del cable tractor en la entrada de las estaciones, con el fin de permitir el tránsito del vehículo «a una velocidad muy reducida, facilitando así el embarque y desembarque de los pasajeros».

Treinta cabinas

En una primera fase, está prevista la instalación de 30 cabinas, con capacidad cada una de ocho pasajeros, las cuales se podrán ampliar hasta alcanzar las 41. La intención del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es que el futuro teleférico esté en servicio 360 días al año, de 7:00 a 20:00 horas, los días laborables, y de 8:00 a 23:00 horas, los festivos.

Las estaciones cerrarían durante cinco días al año para llevar a cabo trabajos de mantenimiento, «correspondientes a las grandes inspecciones». La afección de la implantación de este sistema de transporte a inmuebles y al medio ambiente sería «mínima», según lo establece el estudio previo que realizó el Consistorio.