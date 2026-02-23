Santa Cruz planea varios pequeños centros para indigentes ubicados en la capital y en La Laguna

El nuevo Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales de Santa Cruz de Tenerife, diseñado para el periodo 2026-2030, incluye, entre las acciones previstas, la descentralización del Centro Municipal de Acogida, conocido como albergue para personas sin hogar.

Así lo indicó el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, este lunes, 23 de febrero, durante la presentación de este documento, señalando que la intención del Ayuntamiento chicharrero es que se creen varios centros pequeños distribuidos por el área metropolitana, por lo que espera contar también con la colaboración de La Laguna.

"Se trata de poner en marcha varias instalaciones con menos plazas en diferentes localizaciones del área metropolitana", matizó el regidor. Éste también espera contar con la colaboración del Cabildo, del Gobierno de Canarias y del resto de municipios de la Isla, "pues también deberían crear sus propios recursos para personas sin hogar".

Bermúdez recordó que más de la mitad de los sintecho atendidos por los servicios municipales, en concreto, un 55%, proceden de otros municipios, de otras islas o de otras comunidades, lo que supone un total de 409 personas. Según el diagnóstico elaborado por el Ayuntamiento, el año pasado los servicios sociales atendieron a más de 730 personas sin hogar, de las que más de 220 presentaban patologías mentales. Esto supone más del 30% de los sintecho que se encuentran en las calles de la ciudad, «los cuales no están recibiendo una atención específica por parte del Servicio Canario de Salud». Asimismo, el Centro Municipal de Acogida (CMA) de la capital atiende a 27 personas mayores de 65 años que necesitan una plaza sociosanitaria.