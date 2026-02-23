Bermúdez insta a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a reforzar su plantilla en Santa Cruz de Tenerife ante el incremento de robos y riñas

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, insta a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a reforzar su plantilla en el municipio chicharrero ante los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, que alertan del incremento en un 43,2% de los robos y de un 25% de las riñas tumultuarias en la capital tinerfeña.

El regidor quiere dejar claro que los datos no son alarmantes, "porque también han disminuido algunos delitos", como los homicidios, hurtos y delitos contra la libertad sexual, pero también señala que las estadísticas del Ministerio del Interior se deben tener en cuenta a la hora de planificar los recursos en materia de seguridad en la ciudad.

"La Policía Nacional y la Guardia Civil deferían reforzar su plantilla en Santa Cruz para luchar contra estos datos", insiste José Manuel Bermúdez. Éste aprovecha para recordar que, debido a diferentes circunstancias, como la necesidad de recursos para los migrantes, la Policía Nacional ha desviado efectivos de la capital tinerfeña a dichos recursos. "Debemos replantearnos si con estos datos, los efectivos de la Policía Nacional que se encargan de Santa Cruz son suficientes", apunta.

El alcalde indica que en la próxima reunión de la Junta de Seguridad se analizarán estas estadísticas con los responsables en esta materia, para determinar si es preciso que estos cuerpos policiales refuercen su presencia en la ciudad.

Con respecto a la Policía Local chicharrera, José Manuel Bermúdez comenta que el Ayuntamiento seguirá trabajando para aumentar el número de agentes. "Este año se han incorporado una treintena de nuevos efectivos y convocaremos más de veinte plazas más. No pararemos hasta tener el ratio que este municipio necesita", asegura el regidor.

Según la última estadística publicada por el Ministerio del Interior, correspondiente a todo 2025, la criminalidad convencional crece en Santa Cruz de Tenerife un 3,2%. En total, en la capital chicharrera se registraron el año pasado un total de 10.705 infracciones penales, 567 más que en 2024. Con estos datos, la tasa de criminalidad en el municipio es de 50,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, prácticamente similar a la de la otra capital del Archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria, con una tasa de 51,8 infracciones por cada 1.000 habitantes, a pesar de contar ésta con mayor población. Barcelona y Madrid tienen unas tasas de 85 y 79, respectivamente.

Con respecto a los robos, los realizados con violencia e intimidación han aumentado en Santa Cruz de Tenerife un 33,9%, con 249 casos, y los realizados con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, un 9,3%, con 258 casos. También han crecido las sustracciones de vehículos, un 0,6%, con 168 casos, mientras que han disminuido los hurtos, un 3,1%, con 2.516 casos.

Asimismo, se ha producido un incremento del 25% de los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias. Por otra parte, crecen las intervenciones policiales relacionadas con el tráfico de drogas, en un 20,5% y los delitos de secuestro, un 100%, pues en 2025 se produjo un caso, mientras que en el ejercicio anterior, ninguno.

Entre los delitos que han disminuido se encuentran los homicidios dolosos y asesinatos en grados de tentativa, en un 42,9%, pasando de siete a cuatro casos, y los delitos contra la libertad sexual, un 2,7%, pasando de 111 a 108 casos.