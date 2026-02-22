Los taxis en Santa Cruz de Tenerife se podrán pedir y reservar por WhatsApp a partir de agosto

Los taxis en Santa Cruz no sólo dispondrán de una aplicación móvil (app) para facilitar que la ciudadanía consiga un vehículo, sino que, además, estos se podrán reservar o localizar a través de WhatsApp. Así lo anuncia el concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, quien indica que este sistema tecnológico de petición estará disponible, en periodo de prácticas, a partir del mes de agosto.

Tarife informa de que la implantación y mantenimiento de la aplicación ha sido adjudicada, por un importe de más de 230.000 euros, a Atlantis Tecnología y Sistemas, «por lo que ya en breve se podrá comenzar a usar el servicio». El también primer teniente de alcalde destaca que, además, la empresa seleccionada, entre un total de ocho propuestas presentadas, ofrece, como novedad, la posibilidad de que se pida o reserve un taxi por WhatsApp.

«En un principio, el sistema se pondrá en funcionamiento durante un periodo de prueba, lo que prevemos que ocurra en agosto, para que ya a partir de octubre se implante de manera definitiva en la ciudad», apunta el concejal.

Tarife señala que la oferta elegida tiene como objetivo prestar un servicio de calidad al ciudadano, así como garantizar la eficiencia operativa y la capacidad de gestión del Ayuntamiento. «La base tecnológica se desarrollará específicamente para este proyecto, por lo que será completamente personalizada a las necesidades del mismo. En esta propuesta, destacan la posibilidad de comunicación en tiempo real con los conductores que se encuentren conectados a la plataforma y que el sistema incluya un flujo conversacional para solicitar un taxi a través del canal de WhatsApp».

El diseño propuesto para la aplicación, detalla el edil, se caracteriza por su usabilidad, simplicidad y accesibilidad, «adoptando criterios centrados en la experiencia de usuario, garantizando claridad operativa y eficiencia en la interacción». Sobre el canal de WhatsApp, Tarife comenta que éste presenta mockup con varias funcionalidades, además de un flujo conversacional completo.

Un único número teléfono

«Anuncié en su momento que en Santa Cruz se podría pedir un taxi a través de un único número de teléfono, en lugar de con siete, y así será. Este sistema tecnológico será gratuito tanto para el ciudadano como para el taxista», resalta el primer teniente de alcalde. Éste también quiere dejar claro que dicho servicio no permitirá el pago vía online, sólo pedir un taxi o reservarlo, «por lo que se le pagará al taxista como habitualmente».

Botón de pánico y cámaras

La aplicación también contará con un botón de pánico, que permitirá a los taxistas contactar de manera inmediata con la Policía Local o con servicios de emergencia en caso de alguna situación de riesgo. A esta medida relacionada con la seguridad se suma la recuperación de la subvención destinada a la adquisición de cámaras de vigilancia para los vehículos, según lo ha confirmado la edil de Movilidad, Evelyn Alonso (CC).

Informa de que el Ayuntamiento volverá a convocar este año estas ayudas, con un importe de 45.000 euros, porque así lo han solicitado los taxistas, «debido al aumento de agresiones a estos profesionales». Estas subvenciones se han otorgado en una sola ocasión, entre 2020 y 2021.