Crecen los robos un 43 % y las riñas tumultuarias un 25% en Santa Cruz de Tenerife

La criminalidad convencional, en líneas generales, ha crecido en la capital tinerfeña un 3,2%, frente al 0,4 % de aumento registrado en Las Palmas de Gran Canaria. Destaca el incremento en un 43,2 % de los robos en el municipio chicharrero y en un 25% de los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias. Así se desprende de la última estadística publicada por el Ministerio del Interior, correspondiente a todo 2025, comparando el índice de criminalidad con el del ejercicio anterior.

En total, en Santa Cruz de Tenerife se registraron el año pasado un total de 10.705 infracciones penales, 567 más que en 2024. Con estos datos, la tasa de criminalidad en el municipio chicharrero es de 50,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, prácticamente similar a la de la otra capital del Archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria, con una tasa de 51,8 infracciones por cada 1.000 habitantes, a pesar de contar ésta con mayor población. Barcelona y Madrid tienen unas tasas de 85 y 79, respectivamente.

Robos

En concreto, y con respecto a los robos, los realizados con violencia e intimidación han aumentado en Santa Cruz de Tenerife un 33,9% y los realizados con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, un 9,3%. También han crecido las sustracciones de vehículos, un 0,6%, mientras que han disminuido los hurtos, un 3,1%.

Drogas y secuestros

Asimismo, se ha producido un incremento del 25% de los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, pasando de 100 casos en 2024 a 125 el año pasado. Por otra parte, crecen las intervenciones policiales relacionadas con el tráfico de drogas, en un 20,5% y los delitos de secuestro, un 100%, pues en 2025 se produjo un caso, mientras que en el ejercicio anterior, ninguno.

Este caso se refiere al secuestro perpetrado en julio de 2025 por la denominada banda de Añaza. Los integrantes de dicha banda secuestraron a dos hombres, asesinaron a uno de ellos, Alberto González, y provocaron lesiones muy graves al otro, apodado León. Después de varios meses de tensiones y enfrentamientos, la banda tendió una trampa a las víctimas, que recibieron palizas brutales. Después de meses de intensas investigaciones, el Grupo de Homicidios consiguió detener a 16 personas vinculadas con la banda de Añaza.

Delitos que han disminuido

Entre los delitos que han disminuido en Santa Cruz de Tenerife se encuentran los homicidios dolosos y asesinatos en grados de tentativa, en un 42,9%, pasando de siete a cuatro casos, y los delitos contra la libertad sexual, un 2,7%, pasando de 111 a 108 casos.

Falta de policías

El sindicato policial CSIF señala que el incremento de la criminalidad en Santa Cruz de Tenerife se debe a la falta de presencia policial a pie de calle y de cercanía con la ciudadanía. "Suben, precisamente, aquellos delitos que no se producen si la policía está presente por la zona, como los robos con violencia e intimidación o en domicilios y locales, así como las riñas y peleas tumultuarias", señala el portavoz del CSIF, Jesús Illada.

En la actualidad, la capital tinerfeña cuenta con unos 350 policías locales, por lo que sufre un déficit de 158 agentes, según lo ha reconocido el Ayuntamiento. A esto se suma también el déficit en efectivos de la Policía Nacional. El Consistorio ha instado al Estado, en varias ocasiones, a eliminar la tasa de reposición en los cuerpos de seguridad para poder convocar oposiciones.

Cibercriminalidad

Por otro lado, también han aumentado en el municipio chicharrero los ciberdelitos, en un 19%, mientras que en la capital grancanaria este incremento se sitúa en el 3,6%. En Santa Cruz de Tenerife, se registraron en 2025 un total de 1.853 infracciones penales relacionadas con la cibercriminalidad, de las que 1.631 fueron estafas informáticas.

Ayuntamiento

La concejala de Serguridad en la capital tinerfeña, la nacionalista Gladis de León, propondrá una reunión con las autoridades gubernamentales compeetentes en materia de seguridad y con la Policía Nacional, con el fin de desmenuzar estos datos y "saber en qué tenemos que incrementar la colaboración y los esfuerzos policiales".

"El balance interanual de criminalidad apunta un ligero incremento, en cuanto a materia de criminalidad convencional, que es donde las policías locales podemos aportar más en colaboración siempre con la Policía Nacional. Evidentemente, es una cuestión que debemos analizar, porque los datos de principio del año 2025 eran más positivos. Esta foto fija que ofrecen las estadísticas nos indica en qué debemos mejorar", apunta la edil.

De León quiere dejar claro que la capital tinerfeña sigue siendo un lugar seguro. "Como sabe la ciudadanía, estamos incrementando el número de agentes, empezando a reorganizar servicios y unidades especializadas, aportando recursos y tecnología a la Policía Local y, en campos como los delitos relacionados con tráfico de drogas, se están obteniendo grandes resultados de incautaciones, detenciones y desmantelamiento de puntos de distribución en una estrecha colaboración con la Policía Naciona", agregal.