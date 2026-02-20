Santa Cruz tendrá este verano diez paneles electrónicos para informar de las plazas disponibles en los ‘parking’ del centro

El municipio de Santa Cruz de Tenerife contará a partir de este verano con diez paneles electrónicos que informarán, en tiempo real, sobre la disponibilidad de plazas en los parking situados en la zona centro. Así lo afirmó este jueves, 19 de febrero, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), quien aseguró que esta medida reducirá la congestión del tráfico en la ciudad.

El procedimiento de licitación para la implantación de este nuevo sistema tecnológico informativo en Santa Cruz está a punto de concluir, pues la mesa de contratación ya ha propuesto adjudicar el contrato, por unos 400.000 euros, a la empresa Kapsch Trafficcom Transportation, decisión que se llevará en breve a la Junta de Gobierno local. Dicha entidad ha sido elegida entre un total de ocho propuestas, al obtener la mayor puntuación. Una vez que se firme el contrato, comenzarán las obras para instalar los paneles.

Ubicación

Éstos se colocarán en las entradas a la zona centro de Santa Cruz por el Norte (zona de la Refinería), por el Sur (vía de Penetración y avenida Marítima) y por la Rambla; a la altura de la plaza de Toros; en la salida del Puerto, por el Auditorio;en la rotonda Víctor Zurita Soler; en la calle Calderón de la Barca;en la avenida Bélgica; en la calle Bravo Murillo y en la avenida Barranco de Santos.

La zona centro tiene 23 parking: siete públicos, siete con concesión y nueve privados

Características

Según se indica en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación, cada uno de los carteles contarán con pantalla LED de alta visibilidad, sistema de actualización en tiempo real, estructura de soporte y cimentación, y alimentación eléctrica y comunicaciones. Para el procesamiento y administración de la información generada por el sistema, se implementará una plataforma digital de gestión de aparcamientos.

Los denominados Paneles de Información Variable (PIV) serán de tipo full graphic, detalló la edil, «con toda la superficie disponible para la visualización de texto, imágenes, gráficos e información dinámica». Alonso resaltó que su diseño permitirá la gestión en tiempo real de la oferta de plazas de aparcamiento, proporcionando a los conductores «información precisa y actualizada para facilitar la movilidad en la ciudad». Los paneles dispondrán de memoria suficiente para almacenar, al menos, 32 mensajes fijos y vídeos.

Aplicación

Asimismo, se pondrá en marcha una aplicación para dispositivos móviles que permitirá a los ciudadanos consultar en tiempo real, antes de salir de sus casas o desde donde se encuentren, la disponibilidad de las plazas de aparcamientos de los parking de la zona centro. Esta aplicación también ofrecerá información sobre la ubicación de los estacionamientos, así como de sus tarifas y horarios, y facilitará indicadores de navegación para llegar al parking más cercano. Por otro lado, y según lo anunció la concejala de Movilidad, se estudiará la posibilidad de integrar en la aplicación sistemas de pago y reservas de las plazas.

Los más de veinte estacionamientos situados en la zona centro de la capital ofrecen un total de 9.306 plazas

23 parking y 9.306 plazas

En la actualidad, la zona centro de Santa Cruz cuenta con un total de 23 parking, entre los públicos, los que tienen concesión municipal y los privados. Éstos ofrecen 9.306 plazas de aparcamiento. En concreto, los estacionamientos subterráneos con concesión municipal son siete (2.768 plazas) y se encuentran ubicados en la plaza de España, Puente Serrador, plaza Weyler, zona del Estadio Heliodoro Rodríguez López, Tomé Cano, calle de El Pilar y Prolongación Ramón y Cajal. A éstos se suman nueve parking privados, que cuentan con 3.833 plazas, y siete aparcamientos públicos, como los del Intercambiador y los de las explanadas del Palmétum y Parque Marítimo, que ofrecen 2.705 plazas.

«En un principio, se proporcionará información sobre las plazas disponibles de los parking públicos y de los que tienen una concesión municipal. Con respecto a los privados, como por ejemplo el del Centro Comercial Meridiano, confiamos en que se vayan incorporando a esta iniciativo, por lo que aprovechamos para pedirles que se adhieran», comentó Alonso. La concejala de Movilidad apuntó que los paneles serán similares a los que ya informan sobre el estado de los aparcamientos en la playa de Las Teresitas.