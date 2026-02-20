El asfaltado en la autovía de San Andrés obligará a cerrar un carril hasta finales de marzo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado de que las obras de mejora de la red de saneamiento, asfaltado y pavimentación en la autovía de San Andrés (TF-11) provocarán, a partir de la próxima semana y hasta finales de marzo, el cierre de uno de los dos carriles en dirección al barrio pesquero, así como la ocupación de la acera.

Los trabajos se desarrollarán entre el 23 de febrero y el 27 de marzo en el tramo comprendido entre los barrios de San Andrés y Cueva Bermeja, e incluyen el asfaltado de los enlaces de conexión de la TF-11 con el área portuaria y la mejora de las aceras.

Para garantizar la correcta ejecución de las actuaciones será necesario ocupar el carril derecho en sentido a San Andrés, mientras que el carril izquierdo permanecerá abierto al tráfico en todo momento, por lo que no se prevén afecciones relevantes a la circulación rodada.

No obstante, podrán producirse limitaciones puntuales para el tránsito peatonal, ya que durante las labores de asfaltado no será posible el uso de la acera en los tramos en los que se esté actuando.

El Consistorio señala que los trabajos se mantendrán con la vía abierta durante los fines de semana, con el objetivo de minimizar las molestias. Tanto el Ayuntamiento como la empresa mixta de aguas Emmasa agradecen la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante las posibles incomodidades derivadas de estas actuaciones.