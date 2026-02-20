Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeAsesinato en TenerifeSucesos en TenerifeMultas de la Guardia CivilSubida tarifas AenaTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

El asfaltado en la autovía de San Andrés obligará a cerrar un carril hasta finales de marzo

Las obras de mejora de saneamiento y pavimentación afectarán al tramo entre San Andrés y Cueva Bermeja

Obras el pasado verano en San Andrés

Obras el pasado verano en San Andrés / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado de que las obras de mejora de la red de saneamiento, asfaltado y pavimentación en la autovía de San Andrés (TF-11) provocarán, a partir de la próxima semana y hasta finales de marzo, el cierre de uno de los dos carriles en dirección al barrio pesquero, así como la ocupación de la acera.

Los trabajos se desarrollarán entre el 23 de febrero y el 27 de marzo en el tramo comprendido entre los barrios de San Andrés y Cueva Bermeja, e incluyen el asfaltado de los enlaces de conexión de la TF-11 con el área portuaria y la mejora de las aceras.

Para garantizar la correcta ejecución de las actuaciones será necesario ocupar el carril derecho en sentido a San Andrés, mientras que el carril izquierdo permanecerá abierto al tráfico en todo momento, por lo que no se prevén afecciones relevantes a la circulación rodada.

No obstante, podrán producirse limitaciones puntuales para el tránsito peatonal, ya que durante las labores de asfaltado no será posible el uso de la acera en los tramos en los que se esté actuando.

Noticias relacionadas

El Consistorio señala que los trabajos se mantendrán con la vía abierta durante los fines de semana, con el objetivo de minimizar las molestias. Tanto el Ayuntamiento como la empresa mixta de aguas Emmasa agradecen la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante las posibles incomodidades derivadas de estas actuaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santa Cruz inicia la expropiación forzosa del hotel de Añaza con cero euros para los dueños
  2. La carretera Santa Cruz-La Laguna, diez años de espera para convertirse en calle
  3. Santa Cruz de Tenerife crea el Plan Trulenque, para que los mayores viajen por las Islas
  4. La finalización de la obra del Viera y Clavijo de Santa Cruz para albergar el CaixaForum se retrasa un año y medio
  5. Santa Cruz de Tenerife cierra el paso peatonal para arreglar la peligrosa acera de Meridiano
  6. Santa Cruz de Tenerife incluirá en los quioscos de trámites el pago de impuestos y multas
  7. Santa Cruz tendrá un plan de Altas Temperaturas para combatir el calor
  8. Un sillón, un café y doce ocho en Santa Cruz: abre la primera gatería de Canarias

El asfaltado en la autovía de San Andrés obligará a cerrar un carril hasta finales de marzo

El asfaltado en la autovía de San Andrés obligará a cerrar un carril hasta finales de marzo

Santa Cruz tendrá este verano diez paneles electrónicos para informar de las plazas disponibles en los ‘parking’ del centro

Santa Cruz tendrá este verano diez paneles electrónicos para informar de las plazas disponibles en los ‘parking’ del centro

La Sardina de la Inclusión ‘baila sola’ en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La Sardina de la Inclusión ‘baila sola’ en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife lució las uñas más caras del mundo

La comparsa Joroperos regresa este fin de semana al Carnaval de Niza veinte años después

Santa Cruz blinda los jardines de Cuesta Piedra para impedir el acceso a drogodependientes y prostitutas

Santa Cruz blinda los jardines de Cuesta Piedra para impedir el acceso a drogodependientes y prostitutas

De la fiesta nocturna a la normalidad en apenas unas horas: así es el operativo de limpieza en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

De la fiesta nocturna a la normalidad en apenas unas horas: así es el operativo de limpieza en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios

Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios
Tracking Pixel Contents