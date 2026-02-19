Santa Cruz blinda los jardines de Cuesta Piedra para impedir el acceso a drogodependientes y prostitutas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Distrito Salud-La Salle, blindará los jardines de la conocida como plaza del Mercadona del barrio de Cuesta Piedra, para evitar que estos sean utilizados por drogodependientes y prostitutas. Así lo anunció la concejala responsable del distrito, Zaida González, del PP, quien explicó que esta medida se toma para reducir la inseguridad en la zona, "dando respuesta así a una demanda ciudadana".

En concreto, esta plaza se sitúa en la parte baja del citado supermercado, junto a la calle García Álvarez, en la subida de Cuesta Piedra. Según informó la también edil de Urbanismo, se trata de un espacio "muy conflictivo" porque "en los jardines se meten personas para drogarse y se utilizan para la prostitución". Por ello, añadió Zaida González, el Consistorio capitalino ha decidido llevar a cabo una "importante actuación de vallado en la plaza, valorada en 90.000 euros, para poner fin a esta situación".

Además, y según lo indicó la concejala, la Oficina del Distrito Salud-La Salle, con la colaboración del área de Servicios Públicos, que dirige el edil Carlos Tarife, del PP, retirará el área infantil de juegos situada en la plaza para sustituirla, a lo largo de este año, por un parque para perros.

Zaida González recordó que ya se han llevado a cabo varias actuaciones en este entorno debido a las quejas ciudadanas y para incrementar la seguridad en la zona, como el cerramiento de un solar. "Ahora procederemos a vallar los jardines con el fin de evitar que se metan en ellos y queremos también, más adelante, cerrar las escaleras situadas en este espacio de Cuesta Piedra", manifestó la concejala.

Presupuesto

Ésta anunció el vallado de las zonas verdes de la plaza del Mercadona durante la presentación del presupuesto para este año del Distrito Salud-La Salle, que asciende a 900.000 euros, lo que supone un incremento de unos 80.000 euros con respecto a las cuentas de 2025. Otras de las acciones previstas para este ejercicio es la ejecución de la segunda fase de mejora del aparcamiento situado en la calle Juan Rumeu García, en el barrio de El Perú.

Asimismo, agregó la también responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el presupuesto de este año incluye el asfaltado, junto con el área de Servicios Públicos, de varias calles en el barrio de La Salud, en las que es necesario actuar debido al deteriorado estado en el que se encuentran.

Actividades

Por otra parte, el Distrito Salud-La Salle destinará este año 575.000 euros al desarrollo de distintas actividades en esta zona de la ciudad, que se llevarán a cabo "en diferentes localizaciones". Entre dichas actividades se encuentra, según informó Zaida González, la feria de tapas y vinos en el parque de La Granja, la feria peruana de comida en el parque de Las Indias, las actividades de Navidad, y la feria de profesiones en La Granja.

Asimismo, este año también se celebrará un evento musical en el distrito, similar a la Verbena Cósmica que tuvo lugar en 2025 en la plaza de San Carlos. "O repetimos esta verbena, que fue todo un éxito a pesar de que el Gobierno de Canarias intentó que no se realizara en dicha plaza por la cercanía a la sede de Presidencia, o llevaremos a cabo algo parecido. Eso sí, probablemente buscaremos otra localización, para no repetir siempre en el mismo sitio. Una alternativa podría ser la plaza de Europa", comentó González.