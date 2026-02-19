La Policía Local de Santa Cruz necesita seis instructores de tiro

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife necesita seis instructores de tiro para garantizar la seguridad de los agentes y de los ciudadanos respecto al uso de armas. El Ayuntamiento ha aprobado la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de concurso específico, de estos puestos de trabajo.

Durante el año pasado, y según lo ha reconocido el Consistorio chicharrero, 140 efectivos no recibieron prácticas de tiro en Santa Cruz, a pesar de que éstas, y según lo asegura el sindicato policial CSIF, son obligatorias cada seis meses.

Este sindicato denuncia que la solicitud, por parte de la Dirección de Seguridad al área de Recursos Humanos, para que se crearan estas plazas, se realizó en septiembre de 2024, hace ya más de un año.

Requisitos

En esta convocatoria podrán participar los funcionarios de carrera del Ayuntamiento que reúnan los requisitos exigidos, como llevar más de dos años desde la toma de posesión en el último destino definitivo, no hallarse en situación de suspensión firme por resolución administrativa o judicial, y estar habilitado como instructor de tiro por el órgano competente en materia de formación del Gobierno de Canarias en Seguridad o por el Ministerio del Interior o de Defensa.

Selección

La selección se realizará a través de dos fases. En la primera se valorarán los méritos generales y en la segunda, se deberá superar un ejercicio práctico consistente en demostrar habilidades y destrezas con armas de fuego.

Destrezas con armas de fuego

Entre éstas se encuentran una prueba de precisión, consistente en cinco disparos sin tiempo a 15 metros de distancia en una silueta;una prueba de desenfunde, y también una prueba de recorrido de tiro policial. Se considerarán errores graves de seguridad los siguientes: poner el dedo dentro del disparador mientras no se dispara, apuntar a algo que no sea el objeto del disparo y realizar un disparo involuntario.