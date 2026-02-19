De la fiesta nocturna a la normalidad en apenas unas horas: así es el operativo de limpieza en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
El operativo de limpieza en la capital chicharrera devuelve las distintas calles del cuadrilátero carnavalero a su estado más óptimo tras las celebraciones carnestolendas
La cara de Santa Cruz de Tenerife durante su Carnaval es una de las más esperadas tanto por los tinerfeños como por todos aquellos que llegan a la isla en busca de disfrutar de la mejor fiesta del mundo. Los disfraces, la música y la diversión copan cada noche de los casi diez días que dura el carnaval en la calle. Una calle que cambia su cara por completo de la noche a la mañana gracias al servicio de limpieza de la capital.
El lado B de la fiesta genera toneladas de basura cada noche en una ciudad como Santa Cruz, que debe seguir funcionando al día siguiente. No existe la magia, sino el trabajo incansable de todos los operarios que cada mañana trabajan a destajo con un modelo creado desde la eficacia y la coordinación.
Desde el Ayuntamento de Santa Cruz de Tenerife se ha querido destacar este esfuerzo inconmensurable para que, tras una noche de fiesta y diversión, Santa Cruz vuelva a lucir como uno de los puntos de mayor interés internacional de Europa.
El operativo de limpieza, considerado uno de los más amplios de Canarias, moviliza a cientos de operarios, maquinaria pesada, baldeos intensivos y turnos reforzados especialmente durante las noches de mayor afluencia. Además, se activa un refuerzo específico en la recogida de residuos, con contenedores adicionales y limpieza selectiva en puntos críticos como el cuadrilátero carnavalero, la avenida de Anaga y los principales accesos al centro.
