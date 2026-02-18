Tecnológica Santa Cruz 2026 ya tiene fecha: del 19 al 22 de marzo

Tecnológica Santa Cruz 2026 ya tiene fecha. Esta cita con la innovación en el municipio chicharrero, que nació hace 15 años, tendrá lugar entre el 19 y el 22 de marzo. La Sociedad de Desarrollo destaca que el objetivo de esta iniciativa es acercar a la ciudadanía las últimas tendencias en innovación tecnológica, uso de redes sociales, apertura de canales de comunicación y, mediante transferencia de conocimiento, potenciar a las empresas emergentes del municipio, para mejorar su competitividad.

Según las previsiones del Ayuntamiento, esta edición de Tecnológica comenzará el 19 de marzo con TecnoEdu, en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA), de 10:00 a 13:00 horas. Ese mismo día tendrá lugar Tecnológica Santa Cruz, también en el MUNA, pero de 17:00 a 20:00. El 20:00 de marzo se desarrollará TecnoFight GenZ, en el MUNA, de 19:00 a 21:00. Entre el 20 y el 22 de marzo, la programación incluye TecnoHack, en Tenerife Espacio de las Artes (TEA Tenerife, y TecnoPLay, también en el TEA. Por último, el 21 de marzo se entregarán los Premiso Tecnológica Santa Cruz, acto que se desarrollará en La Recova.

«A pesar de su longevidad para lo habitual en este tipo de foros y eventos, Tecnológica sigue siendo necesaria. Según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) del año 2025, las empresas canarias de 10 ó más empleados se sitúan ligeramente por debajo de la media nacional en lo que respecta a la adopción de ordenadores y conexión a internet», apuntan fuentes municipales.

La Sociedad de Desarrollo resalta que Tecnológica Santa Cruz cerró su última edición con varios millares de personas. El evento reunió a expertos nacionales y locales en tecnologías de la información y la comunicación para hablar sobre la digitalización de las empresas, redes sociales y sobre las últimas tendencias en transformación digital.