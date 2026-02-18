Santa Cruz valla el charco de la plaza de España para evitar que los carnavaleros lo usen como 'pista de deslizamiento corporal'

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido a vallar todo el charco de la plaza de España hasta que finalice el Carnaval en la calle, el próximo domingo 22 de febrero.

Los motivos son dos, según lo explica el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP. El primero es que este espacio se estaba utilizando por algunos carnavaleros como 'pista de deslizamiento corporal". "Un vídeo en el que se muestra este juego se ha hecho viral en redes. La gente se lanzaba al lago con su cuerpo y ganaba el que más distancia alcanzara, un auténtico disparate", manifiesta el edil.

Asimismo, el también primer teniente de alcalde informa de que algunos turistas se han tropezado en el lago y se han caído, "fundamentalmente durante el Coso carnavalero". "Por todo ello, hemos decidido vallarlo. En un principio, sólo íbamos a prohibir el acceso en la zona más próxima al Puerto, que era donde se estaba produciendo el citado juego. Pero finalmente, y debido a los tropiezos protagonizados por turistas, hemos procedido a vallar todo el lago", agrega Tarife.