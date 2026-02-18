La finalización de la obra del Viera y Clavijo de Santa Cruz para albergar el CaixaForum se retrasa un año y medio

La finalización de la primera fase de la ambiciosa rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo, situado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, se retrasará un año y medio, aproximadamente. Ésta tendría que haber acabado en junio de 2025. Además, el coste de la obra se ha incrementado ya un 54,5%, pasando de los 11 millones de euros presupuestados en un principio a más de 17 millones de euros.

Así lo admite el concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, quien explica que el Ayuntamiento chicharrero tiene que llevar a cabo una segunda modificación del proyecto para poder adaptar el edificio principal al uso que se le dará finalmente. Y es que, y tal y como lo adelantó EL DÍA en mayo de 2025, el Viera y Clavijo albergará el primer centro cultural CaixaForum de Canarias.

Esta modificación supone una inversión de cuatro millones de euros más, que se suman a los 2,1 millones que costó la primera modificación de la obra, llevada a cabo el año pasado, debido al hallazgo de un aljibe subterráneo. En aquel entonces, se anunció que la finalización de la rehabilitación del Parque Viera y Clavijo, en concreto, de su primera fase, sufriría un retraso de un año. Ahora, con estos nuevos cambios en el proyecto, este plazo aumenta en unos seis meses más.

La previsión del concejal es que la primera fase de la obra, que incluye la reforma integral del edificio Viera y Clavijo y de su entorno, incluidos los jardines, concluya a principios del próximo año. Por lo tanto, la segunda fase, que consiste en la demolición del Teatro Pérez Minik para construir un auditorio bajo rasante, no podrá estar lista en 2027, tal y como se había anunciado. Lo más probable es que para ver todo el conjunto acabado se tenga que esperar a 2028.

Rivero recuerda que también está prevista una tercera fase para mejorar la parte del parque situada entre el Pérez Minik y el Hotel Escuela, para la que aún no se puede dar una fecha de inicio y finalización. De todas formas, y según lo aclara el edil, con la primera fase terminada ya se podría abrir al público el parque.

Segundo modificado

Este nuevo modificado del proyecto, además de adaptar el uso del edificio principal al CaixaForum, también "solventa algunos problemas", como la mejora de carpinterías, el incremento de precios de algunos materiales, la creación de un acceso independiente para la cafetería-terraza que se ubicará en el parque, y la creación una conexión accesible entre el nuevo auditorio Pérez Minik y el Viera y Clavijo, a través de ascensores y escaleras mecánicas.

Inicio

La anhelada rehabilitación del emblemático Parque Cultural Viera y Clavijo comenzó en junio de 2023, tras más de 15 años de espera, y sin que se supiera aún los usos de los inmuebles y espacios que lo forman. El coste inicial de la primera fase se presupuestó en 11 millones de euros y tendría que haber estado terminada en junio de 2025. Ésta incluye, fundamentalmente, la rehabilitación del edificio principal del parque, el antiguo colegio de la Asunción, declarado BIC (Bien de Interés Cultural), y la mejora del entorno.

En un principio, la intención del Ayuntamiento era convertir el Viera y Clavijo en sede internacional del Museo Rodin de París, para lo que ya se había llegado a un acuerdo con la institución francesa. Sin embargo, fue el propio Museo Rodin el que descartó, en enero de 2023, esta posibilidad, tras la oposición manifestada por parte de un sector del mundo de la cultura en la Isla, que rechazaba la iniciativa. El Consistorio aseguró que el municipio había perdido una gran oportunidad.

La rehabilitación del Viera y Clavijo, parque que se encontraba en situación de abandono y deteriorado, se financia gracias al convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias. El concejal de Infraestructuras destaca que Santa Cruz recuperará este histórico espacio, tanto sus jardines como el antiguo colegio de la Asunción. Añade que el Viera y Clavijo contará con un parque infantil y, además, se abrirá a la ciudad, derribando el muro de la Rambla.

Sede de CaixaForum

Asimismo, resalta la "importancia" de que el edificio principal se convierta, finalmente, en sede del CaixaForum, "albergando un gran espacio dedicado a la cultura, cuyo modelo de gestión y de programación es un éxito en otras ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Valencia".

"Esta nueva instalación, de primer nivel, situará a Santa Cruz de Tenerife entre las grandes capitales culturales españolas y europeas, pues traerá exposiciones que no veríamos en esta tierra de otra manera y contará con numerosas actividades dirigidas a todos los públicos, acercando la cultura a los ciudadanos", asevera Rivero.

La programación del denominado CaixaForum Tenerife, del que se encargará la Fundación "la Caixa", entidad sin ánimo de lucro, se centrará en tres ejes: cultura y arte, ciencia y tecnología, y educación. Todo lo relacionado con el funcionamiento del centro, incluyendo la programación, será financiado por CaixaForum, que invertirá, como mínimo, dos millones de euros anuales. El Ayuntamiento de Santa Cruz cederá la gestión de este espacio a la citada entidad durante un plazo de diez años, por lo que se prevé una inversión total de más de 22 millones de euros. Trabajarán para este centro unas cien personas, aproximadamente, "aunque sean empleados por otras empresas".

Instalaciones

El CaixaForum Tenerife contará, por un lado, con espacios permanentes, diseñados para ofrecer experiencias culturales y educativas de forma continua. En concreto, habrá un espacio expositivo, para descubrir la colección de arte contemporáneo de la Fundación "la Caixa", a través de una selección de obras que se renovarán periódicamente; espacios interactivos, para acercar la ciencia de forma accesible y dinámica, especialmente para familias, escolares y jóvenes; y un laboratorio creativo.

Por otro lado, el centro contará con zonas que ofrecerán actividades de manera temporal y dinámica. Se estructuran en torno a dos grandes periodos anuales, ofreciendo una agenda variada en formatos y contenidos. La temporada entre septiembre y mayo estará orientada a complementar la vida cultural y educativa de la ciudad, ofreciendo talleres, conferencias, ciclos temáticos, proyecciones, música en directo y noches temáticas. Entre junio y agosto, habrá una oferta más lúdica, con noches veraniegas, propuestas culturales al aire libre, cine, y actividades dirigidas a todos los públicos. Asimismo, se desarrollarán, acciones específicas para campamentos de verano y propuestas familiares.

En la planta semisótano del futuro centro CaixaForum se ubicarán la cafetería, el patio y el auditorio; la planta baja estará formada por el vestíbulo, el espacio expositivo y el interactivo; la primera planta contará con espacios polivalentes y el laboratorio creativo; y en la planta de cubierta se desarrollarán actividades en las terrazas y propuestas medioambientales. El centro contará con 3.800 metros cuadrados de superficie útil.