Santa Cruz de Tenerife cierra el paso peatonal para arreglar la peligrosa acera de Meridiano

El Ayuntamiento de Santa Cruz cerrará, a partir de este miércoles, 18 de febrero, el paso peatonal en el entorno del Centro Comercial Meridiano, en el barrio de Cabo Llanos. Esta medida se lleva a cabo para que el Consistorio chicharrero pueda ejecutar las obras de mejora de la transitada acera con gran pendiente situada junto al establecimiento. Así lo informa el edil de Infraestructuras, Javier Rivero (CC).

Los trabajos se realizarán en un plazo de tres meses y supondrán una inversión de 175.000 euros. Consistirán en la eliminación de la pendiente, la adaptación de los pasos de peatones, la mejora de pavimento, la reorganización de elementos urbanos y la ampliación de la temida acera, considerada como la más peligrosa de la ciudad por las caídas que en ella se producen. Además, se actualizará la señalización y se corregirán desigualdades del terreno que actualmente dificultan el tránsito.