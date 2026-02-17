Santa Cruz tendrá un plan de Altas Temperaturas para combatir el calor

El municipio de Santa Cruz de Tenerife contará con su primer Plan de Altas Temperaturas. Así lo anuncia el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife, del PP, quien indica que el documento se comenzará a elaborar este año. El también primer teniente de alcalde explica que con este plan se establecerán diferentes acciones en las calles de la ciudad para combatir el calor y reducir el impacto de las altas temperaturas.

«Este documento nos marcará el camino para implantar una estrategia que proteja a los ciudadanos del calor en nuestras calles. En este sentido, se llevarán a cabo las actuaciones que sean necesarias, fundamentalmente creando zonas de sombra, bien de forma natural o artificial», apunta Tarife.

El concejal puso como ejemplo las acciones ya previstas en la céntrica calle Castillo, donde se plantarán «numerosos» árboles y se instalarán lonas o «velas» en una parte de esta vía, en el entorno de Valentín Sanz, y en los campos de fútbol del municipio, donde se instalarán cubiertas.

También se convertirá en un refugio climático la calle Barcelona, situada en el Distrito Ofra-Costa Sur. El primer teniente de alcalde manifiesta que se trata de una vía muy transitada, porque conecta una parada de guaguas de la autopista del Norte (TF-5) con las zonas de Miramar y Chamberí.

Árboles

Por otro lado, el concejal de Sostenibilidad Ambiental asegura que durante este año se redactará la primera Ordenanza de Protección del Arbolado, una normativa anunciada desde hace ya tres años, y para la que, incluso, se llegó a abrir una consulta pública.

Con esta ordenanza, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pretende regular y proteger sus zonas verdes y árboles. En concreto, esta normativa municipal regulará la creación, uso y gestión de los espacios ajardinados y del arbolado de la ciudad, con el objetivo de «protegerlos». «Pretendemos contar con un instrumento que lleve a la concienciación, buena convivencia, gestión y disfrute de las zonas verdes urbanas», afirma Carlos Tarife. El edil del PP añade que la nueva ordenanza contará con un régimen sancionador.

Ruido

También este año, y según lo garantiza el primer teniente de alcalde, el Consistorio chicharrero actualizará la Ordenanza de Medio Ambiente, aprobada en el año 2004, hace ya 21 años, «en la que se incluye todo aquello relacionado con el ruido o la contaminación acústica en la ciudad».

En este sentido, Carlos Tarife recuerda que a finales de noviembre el Ayuntamiento aprobó, de manera inicial, un Plan de Acción contra el Ruido. En éste, el Consistorio propone un centenar de medidas para reducir la contaminación acústica en el municipio en un plazo de cinco años, cuya ejecución supondrá una inversión de 20,6 millones de euros.

Entre éstas se encuentran la reducción del horario de las terrazas en la vía pública y la suspensión de nuevas licencias para el ocio nocturno en zonas acústicamente saturadas; el control policial de las emisiones sonoras de los vehículos, fundamentalmente de las motos; la creación de cinco kilómetros de nuevos itinerarios peatonales y ciclistas, y la reducción de la velocidad para el tráfico, según se indica en el documento.