Santa Cruz de Tenerife crea el Plan Trulenque, para que los mayores viajen por las Islas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del IMAS (Instituto Municipal de Atención Social), pondrá en marcha este año, antes del verano, el Plan Trulenque, con el que se ofrecerán viajes por las Islas a los vecinos mayores de 6o años. Así lo anuncia la concejala de Atención Social, la nacionalista Charín González, quien señala que esta iniciativa forma parte del Plan Municipal de Atención a las Personas Mayores, con el que se pretende combatir la soledad y fomentar la autonomía personal de estos ciudadanos.

Según explica la edil, el Plan Trulenque se probará este año con un centenar de personas y con excursiones, en principio, a La Gomera. «Nuestra intención es que esta iniciativa se mantenga en el tiempo, aumentando el número de beneficiarios e incorporando otras islas del Archipiélago. Nuestro programa complementará al de los viajes para mayores del Cabildo de Tenerife, pues con este último, si viajas un año, ya al siguiente no puedes beneficiarte», comenta Charín González.

Ésta detalla que con el Plan Trulenque las excursiones serán prácticamente gratuitas para los beneficiarios, «pues sólo tendrán que abonar una cantidad mínima, la correspondiente al billete del barco». La concejala apunta que dichas excursiones incluyen la estancia en el destino.

Por otra parte, y también en el marco del Plan Municipal de Atención a las Personas Mayores de la capital tinerfeña, la concejala Charín González anuncia que el Ayuntamiento ha prorrogado el contrato del programa Santa Cruz Vital, con el que se ofrece diferentes actividades a los vecinos de la ciudad. «Garantizamos así la continuidad de las actuaciones preventivas y de promoción del envejecimiento activo en el municipio», agrega la concejala.

Dicha prórroga, que tendrá efectos desde el próximo 15 de marzo de 2026 hasta el 15 de marzo de 2028, es decir, dos años, supondrá una inversión de más de medio millón de euros y permitirá, según resalta González, mejorar la calidad de vida de los mayores.

«Esta prórroga del contrato de Santa Cruz Vital garantiza la estabilidad de un programa esencial para nuestra ciudad, que no solo promueve hábitos de vida saludable, sino que combate la soledad de nuestros mayores, fomenta la autonomía personal y fortalece la participación social», manifiesta la edil nacionalista.

El contrato contempla la programación, coordinación y ejecución de diferentes líneas de actuación. Entre éstas se encuentran acciones para potenciar la participación activa; talleres de bienestar y promoción de la salud; actividades para el desarrollo de fortalezas, habilidades y capacidades; actividades socioculturales e intergeneracionales; y campañas de sensibilización y difusión sobre envejecimiento activo y buen trato.

González explica que esta decisión de prorrogar el contrato durante dos años más responde al «incremento de la demanda» detectado en distintos distritos del municipio, en un contexto marcado por el progresivo envejecimiento demográfico. «Según los datos municipales, el número de personas mayores de 60 años en Santa Cruz ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que hace necesario reforzar los recursos existentes». Apunta que se mantendrán las actividades desarrolladas hasta ahora y se incluirán otras nuevas, adaptadas a la demanda de los mayores.